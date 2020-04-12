患难见真情：疫情下全球的亿万富翁是如何应对的？

随着新冠状病毒疫情几乎蔓延到世界的每一个角落，地球上最富有的一些人正在帮助全球共同抗击新冠状病毒的肆虐，并为恢复社会经济竭尽所能。有人为抗击疫情捐钱捐物，也有人呼吁员工与企业共患难。接下来，让我们一起看看部分大佬是如何做的。（注：此名单不分先后）

图1: 信实实业的穆克什·安巴尼。

1、穆克什·安巴尼: 这位信实实业巨头名下的慈善基金会在孟买的Seven Hills医院建立了印度首座拥有100个床位的新冠病毒治疗中心。信实实业每天还生产10万个口罩，并在多个城市提供免费午餐。信实工业已经向印度总理的紧急基金捐赠了6700万美元。他还向自己家乡马哈拉施特拉邦的首席部长救灾基金捐赠了66万美元，并向公司最大炼油厂所在的古吉拉特邦一个类似基金捐赠了66万美元。

图2：阿玛尼集团的乔治·阿玛尼。

2、乔治·阿玛尼:这位时装设计师的阿玛尼集团是第一批采取措施阻止疫情蔓延的公司之一，他们在2月23日关门举办了米兰时装周。3月26日，阿玛尼集团将其意大利工厂的所有生产转换为生产一次性医疗工作服。阿玛尼已经向米兰、罗马、贝加莫、皮亚琴察和维西利亚的医院以及意大利民防部门捐赠了约220万美元(约200万欧元)。

图3：路易威登集团的伯纳德·阿诺特。

3、伯纳德·阿诺特:这位奢侈品大亨将把路易威登集团的三座香水工厂改造成生产洗手液的工厂，并且免费分发给法国当局和欧洲最大的医院系统。路易威登集团承诺第一周向法国供应至少4000万个口罩，提供约540万美元(约合500万欧元)资金。

图4：前微软CEO史蒂夫·鲍尔默。

4、史蒂夫·鲍尔默:这位前微软CEO名下的慈善基金会已经承诺捐款超过2500万美元，其中100万美元捐给了洛杉矶的社区组织，另外1000万美元捐给了华盛顿医科大学的应急基金。鲍尔默还向西雅图基金会的COVID-19基金项目捐赠了300万美元，该基金将为那些为弱势群体服务的社区提供一次性运营资金。

图5：世界首富杰夫·贝佐斯。

5、杰夫·贝佐斯:这位世界首富4月2日宣布，将向全国非盈利性组织“Feeding America”捐赠1亿美元。亚马逊已经投资2000万美元以更快地将COVID-19测试推向市场。亚马逊正在美国各地招聘10万个全职和兼职职位，以满足激增的工作需求。除了在美国将时薪增加2美元，也在全球范围内增加工资。亚马逊还向华盛顿特区的COVID-19紧急基金捐赠了100万美元，为小企业设立了500万美元的救济基金，并向西雅图的一个新基金会捐赠了100万美元，帮助那些受COVID-19影响的人。

图6：维珍集团的理查德·布兰森。

6、理查德·布兰森:3月22日，布兰森要求维珍大西洋航空公司的员工请8周的无薪假期，但这一要求遭到人们的嘲笑。之后，布兰森在3月22日宣布维珍大西洋航空公司将在未来几个月为其7万多名员工提供2.5亿美元的资金援助。

图7：正大集团的谢国民。

7、谢国民：他的正大集团是动物饲料和牲畜的主要生产商，他已经发起了几项抗击COVID-19的倡议。正大集团已经投资300万美元在曼谷建立了一家工厂，每天免费生产10万个医用口罩，从4月初开始捐赠给医护人员。该集团还为泰国各地40多家医院的病人和员工提供免费送餐服务。

图8：新世界发展集团的郑志刚。

8、郑志刚：郑志刚是香港大亨郑家纯的儿子，他经营的新世界发展集团在香港生产口罩。4月7日，郑志刚宣布，一旦4条生产线全部投产将从4月底开始向香港和海外社区捐赠1000万个“香港制造”口罩。该公司还投资了130万美元(1000万港币)研发新的抗菌和抗病毒口罩，另外捐赠了130万美元(1000万港币)帮助减缓COVID-19在香港的传播，并提供了700万美元(5000万人民币)用于大中华地区的救援工作。

图9：非洲首富阿里科·丹格特。

9、阿里科·丹格特：这位非洲首富已经捐赠了大约520万美元来防止COVID-19在尼日利亚的传播。据报道，他还出资在卡诺建造了一个有600个床位的隔离设施。

图10：戴尔科技的迈克尔·戴尔。

10、迈克尔·戴尔: 4月3日，戴尔宣布他的慈善基金会捐赠1亿美元。其中向比尔·盖茨的COVID-19治疗加速项目捐赠2000万美元，剩下的8000万美元将用于援助医疗系统、非营利组织、教育系统和小企业。以他的名字命名的戴尔科技已经捐赠了28.4万美元(200万人民币)，为中国的医院提供外科口罩等医疗用品。戴尔还将向湖北省疾病预防控制中心捐赠价值85.3万美元(约合600万元人民币)的IT服务。该公司还拨出了300万美元的资金和实物技术捐赠，以帮助全球抗击COVID-19疫情。

图11：推特掌门人杰克·多尔西。

11、杰克·多尔西：推特的这位亿万富翁4月7日在推特上承诺用他Square公司的股份为防治冠状病毒捐款10亿美元。多尔西说，在疫情之后，这些资金将用于妇女的健康、教育和基本收入方面的援助。3月中旬，他在推特上表示，他将通过现金App向人们发送现金。

图12：戴森科技的詹姆斯·戴森。

12、詹姆斯·戴森：3月26日，这位英国亿万富翁的的同名科技公司戴森科技宣布，他们已经开始为英国政府生产1万台呼吸机。尽管如此，还是有人担心英国的呼吸机设备无法及时在疫情高峰期前交付。

图13：微软联合创始人比尔·盖茨。

13、比尔·盖茨：2月5日，微软联合创始人比尔·盖茨宣布，比尔和梅琳达·盖茨基金会将出资1亿美元，援助全球的新冠病毒检测、隔离和治疗工作。其中一半以上将用于研发疫苗、治疗和诊断。在3月18日，他还呼吁在美国建立一个全国性的冠状病毒追踪系统。

图14：Netflix创始人里德·黑斯廷斯。

14、里德·黑斯廷斯：Netflix（网飞公司）在3月20日宣布，它已经为包括演员和工作人员在内的失业专业制作人员设立了1亿美元的救济基金，其中许多人是按小时计酬的，而且是以项目为基础进行援助。这种援助并不局限于Netflix项目的员工。这家流媒体巨头还承诺，对所有被停播作品的员工都可获得两周的工资。

图15：耐克联合创始人菲尔·奈特。

15、菲尔·奈特：耐克联合创始人菲尔·奈特、执行董事马克·帕克和首席执行官约翰·多纳霍决定向俄勒冈州的COVID-19应急反应项目捐赠1000万美元，其中700万美元捐给俄勒冈健康与科学大学。

图16：李嘉诚。

16、李嘉诚：这位亚洲最具影响力的投资者今年2月向武汉捐款1300万美元，帮助该市抗击冠状病毒疫情。他的基金会还向香港的社会福利组织和老人之家发放了25万个口罩。

图17：马云。

17、马云：阿里巴巴联合创始人马云承诺出资1400万美元帮助开发COVID-19疫苗。3月13日，他宣布向美国捐赠50万个试剂盒和100万个口罩。马云已经向意大利以及非洲、拉丁美洲和亚洲的其它几个国家送去了医疗用品和检测试剂。他的基金会和阿里巴巴的企业基金会还建立了全球新冠肺炎实战共享平台，帮助世界各地的医生在线分享最佳做法。

图18：欧莱雅创始人弗朗索瓦·贝当古·迈耶斯。

18、弗朗索瓦·贝当古·迈耶斯及其家族：迈耶斯创办的欧莱雅向全欧洲的非营利组织捐赠了110万美元(100万欧元)，向美国饥饿救济组织捐赠了26万美元，向中国捐赠了72万美元(500万人民币)。这家化妆品巨头已经开始在欧洲和北美生产洗手液，这些产品将免费提供给员工、合作伙伴和医护人员。欧莱雅还向其位于阿肯色州北小石城和新泽西州富兰克林的工厂附近的医院提供了N95口罩。

图19：特斯拉创始人埃隆·马斯克。

19、埃隆·马斯克：3月18日，马斯克不顾治安官的命令，让位于加州弗里蒙特的特斯拉工厂继续运营，并通知员工们工厂是“重要基础设施”。当天，特斯拉与当地治安部门发生冲突后，工厂将现场员工从1万人缩减至2500人。当晚，一度认为新冠病毒恐慌非常“愚蠢”的马斯克，为洛杉矶医院购买并捐赠了1000台呼吸机，还为华盛顿大学医学中心和哥伦比亚大学欧文医学中心提供了N95口罩。据纽约市长比尔·德布拉西奥称，马斯克还同意向纽约州捐赠“数百台呼吸机”。

图20：开云集团的弗朗索瓦·皮诺。

20、弗朗索瓦·皮诺：他的奢侈品集团—开云集团承诺为法国医护人员提供300万个外科手术口罩，开云集团将从中国采购并进口这些口罩。其旗下的高端时尚品牌巴黎世家和伊夫圣罗兰也准备生产口罩。

图21：任正非。

21、任正非：在任正非的领导下，华为向欧洲和北美的医疗机构捐赠了医疗物资。其中1万个N95口罩、2万套隔离服、5万个医疗护目镜和1万副手套被送往纽约的医院。

图22：盟可睐的雷莫·鲁菲尼。

22、雷莫·鲁菲尼：鲁菲尼是奢侈运动服装品牌盟可睐的董事长兼首席执行官，该品牌为伦巴第重灾区政府提供了1090万美元(1000万欧元)的资金，用于建设一家新医院。新医院将建造于米兰展览中心的旧址，建成后将设立400多间重症监护病房。

图23：Facebook的首席运营官雪莉·桑德伯格。

23、雪莉·桑德伯格：这位Facebook的首席运营官与Intuit的斯科特·库克、Workday的阿尼尔·布斯里和投资家雷德·霍夫曼等其他科技巨头合作，为旧金山海湾地区筹集了700万美元的紧急食品银行资金。桑德伯格和她的未婚夫汤姆·伯恩索尔第一笔投入了100万美元。

图24：软银集团的孙正义。

24、孙正义：据纽约州州长安德鲁·科莫3月25日宣布，软银集团已经向纽约州捐赠了140万个N95口罩。

图25：百仕通集团的斯蒂芬·施瓦茨曼。

25、斯蒂芬·施瓦茨曼他的私人股本公司百仕通集团(又名黑石集团)已承诺分别向纽约州COVID-19应急人员基金和无家可归者联盟等组织分别提供1000万美元和500万美元的援助。

图26：蔡崇信。

26、蔡崇信:3月14日，NBA布鲁克林篮网队的老板、阿里巴巴高管蔡崇信在推特上发文称，篮网队所在的巴克莱中心的小时工在整个5月份都有工资，同正常赛季一样。4月4日，纽约州州长安德鲁·科莫感谢蔡崇信、马云、总领事黄屏和中国政府向纽约州捐赠1000台呼吸机。蔡崇信夫妇基金会和马云基金会向纽约捐赠了260万个口罩、17万个护目镜和2000台呼吸器。

图27：阿利舍尔·乌斯马诺夫。

27、阿利舍尔·乌斯马诺夫: 4月6日，这位俄罗斯投资者和他的控股公司USM的其他股东向俄罗斯新的运营总部捐赠了2600多万美元(20亿卢布)，致力于遏制COVID-19病毒的蔓延。这些资金将为医疗保健专业人员和志愿者提供个人防护装备、交通和其它类型的的援助。乌斯马诺夫还向乌兹别克斯坦卫生部捐赠了2000万美元，用于购买医疗设备，他还在塔什干建了一家医院。

图28：柳井正。

28、柳井正及其家族:柳井正的迅销集团是优衣库和Theory的母公司，该公司将向日本国内外的医疗机构捐赠1000万个口罩，其中105万个将送往纽约的医院。

图29：袁征。

29、埃里克·袁（袁征）：他创建的Zoom视频技术公司，正在为中国、日本、意大利和美国所有受影响的学校提供无限制的免费视频会议软件。

图30：马克·扎克伯格。

30、马克·扎克伯格：截至4月9日，扎克伯格和他的妻子普莉西拉·陈已经决定为COVID-19的抗疫工作提供了3600万美元援助。他们的援助包括向旧金山湾区组织提供500万美元，为加州大学旧金山分校的实验室扩建提供400万美元，提供免费的COVID-19测试，向教育相关助学金提供165万美元的资助，以及向比尔·盖茨的COVID-19加速项目提供2000万美元的资助。3月17日，Facebook宣布向受疫情影响的小企业提供1亿美元的资助。这家社会媒体巨头还承诺向联合国基金会、世界卫生组织和美国疾病控制中心捐款2000万美元。3月21日，扎克伯格宣布，Facebook将向医疗工作者捐赠其紧急储备的72万个口罩。