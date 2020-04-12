国行福利，曝三星S20+/S20 Ultra晴空白即将上市

IT之家4月12日消息 三星最新旗舰产品Galaxy S20 Ultra目前仅提供两种颜色选择-灰色和黑色。此前有消息称，三星正计划为用户提供更多颜色选择。

据数码博主@i冰宇宙 和@流霜之华_ 爆料，三星Galaxy S20+、Galaxy S20 Ultra的白色款（晴空白）即将到来，并且是仅针对国行版用户。

目前尚不清楚三星是否会把Galaxy S20 Ultra白色版本带到其他市场，另外，白色款Galaxy S20 Ultra外观设计还有待观察。可能与Galaxy S10皓玉白相似，但也可能没有渐变效果，真机图像还未泄露。

IT之家此前报道，三星Galaxy S20 Ultra采用了一块 6.9英寸 Dynamic AMOLED Infinity-O屏幕，拥有Quad HD +分辨率与511 ppi，支持120Hz刷新率与HDR10+。内置5000mAh电池，配备12GB / 16GB RAM LPDDR5内存与128GB / 512GB机身存储。

相机方面，Galaxy S20 Ultra前置4000万像素摄像头，后置108MP主摄+48MP长焦+12MP超广角+TOF四摄组合，三星Galaxy S20 Ultra配备一颗潜望式镜头，10X潜望混合光学变焦以及100X超视觉空间变焦。

处理器方面，三星Galaxy S20系列搭载7nm 64位八核处理器，国行版本搭载高通骁龙865处理器。