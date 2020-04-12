三星S20/Ultra新变，三星云不再同步手机键盘输入法数据

IT之家4月12日消息 使用不同三星手机的用户，经常会将数据从一台设备备份，并还原到另一台设备。Samsung Smart Switch工具不错，但对于诸如联系人之类内容，很多用户依赖于通过Google帐户进行同步。三星云也出现在选择中，可以用来同步用户自定义三星手机键盘设置和保存的词汇。

不过现在三星云出现了变动，据外媒Sammobile报道，三星出于某种原因删除了通过三星云同步键盘数据的选项。是的，如果你从较旧的Galaxy设备切换到新的Galaxy手机或平板电脑并使用Samsung键盘，则必须手动自定义其设置，添加所有已保存的单词，然后等待它学习键入模式以提供正确的预测结果。

IT之家获悉，这似乎是One UI 2.1设备的限制。因为仅在运行One UI 2.1的设备上缺少同步键盘数据的选项。包括三星Galaxy S20+，Galaxy S20 Ultra和Galaxy Z Flip等，它们都没有同步键盘数据，甚至都没有启用或禁用三星云中键盘同步的选项（位于“设置”»“帐户”菜单上装置）。

三星Galaxy S10+和Galaxy Note10+上也缺少此功能，它们都已运行One UI 2.1。你也不会再在网络版三星云中找到三星键盘同步。但在运行One UI 2.0的所有设备（无论是Galaxy S9或Galaxy Note 9还是2020款设备，例如Galaxy A71和Galaxy M31）上，该功能仍然可用。