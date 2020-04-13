realme X2推送ColorOS 7系统：升级Android 10

IT之家4月13日消息 据IT之家网友投稿，realme X2已经推送ColorOS 7，将安卓版本升级到了Android 10。

更新日志如下：

本次推荐

realme UI 1.0，Android版本升级到Android 10。

带来了更轻快的本真设计视觉体验，更流畅的用户体验，尽享智慧生活!

「视觉」

.新增UI升级为realme UI

.新增本真设计全新升级，视觉更震撼，操作更高效,体验更自然

「智能侧边栏」

.优化视觉交互，提升单手操作体验

.优化智能侧边栏，将文件台替换为文件管理，并去掉超清视效、通知勿扰快捷工具

.新增支持拖拽应用，实现快速分屏

.新增“浮标透明度”和"浮标全屏隐藏"设置项

.优化浮窗模式适配范围，更多应用支持浮窗打开.新增浮窗气泡功能，支持快速展开/折叠浮窗

「截屏」

.优化三指截屏，可三指长按并滑动选择截屏区域，长按并下滑拖出屏幕可快速长截屏

.新增截屏设置，可调整预览浮窗位置、设置提示音等.优化截屏预览浮窗，下拉分享，上拉浮 窗进行长截屏

「导航手势3.0」

.优化所有手势支持横屏场景

「系统」

新增专注模式，在工作或学习时帮助屏蔽外界打扰.新增全新的充电动画样式

.优化控制中心交互，单手操作体验更友好.新增屏幕录制暂停功能

.新增屏幕录制浮窗与录制设置

新增全局删除音效、计算器按键音、指南针指向声音反馈

.优化内置铃声资源

.新增无障碍TalkBack悬浮提示

.新增最近任务管理页面，包含最近任务显示内存信息开关与应用锁定管理

「游戏」

.优化游戏空间视觉交互.优化游戏空间启动动画

「桌面」

.新增全新可交互动态壁纸.新增Art+静态壁纸

.新增桌面下滑设置项，可自定义打开全局搜索或通知中心

.新增桌面图标自定义，可自定义图标大小、形状、风格

优化密码解锁视觉，单手解锁更方便.新增锁屏支持动态壁纸

新增桌面简易模式，更大字体图标，更加简洁明了

「安全」

.新增随机MAC地址连接WiFi，阻隔定向广告，保护隐私，信息更安全

「工具」

.新增计算器小窗模式，支持通过控制中心和智能侧边栏快速启动

.新增录音裁切功能，可对已有录音进行裁切，获取重要片段

新增闹钟动态天气铃声，根据当日天气匹配不同铃声.新增天气动画效果，根据不同的天气显示不同的动效

「相机」

.优化相机交互，提升操作体验.优化拍照倒计时交互与提示音

「相册」

.优化相册图集交互，层级更清晰，找图更方便.新增相册推荐，支持超过80类场景识别

「通信」

.新增realme互传，支持与oppo、vivo、 小米设备互传

.优化电话本视觉，带来更简洁高效的体验

「设置」

.优化设置搜索功能，支持模糊搜索和搜索记录展示