诺基亚推出DSS解决方案，本月开始首次交付

北京时间4月13日消息 据外媒报道，诺基亚近日宣布为其现有诺基亚AirScale基站推出动态频谱共享（DSS）解决方案。

诺基亚表示，其DSS解决方案不仅支持4G/5G之间的频谱共享，还包括2G/3G/4G技术之间的动态共享，从而支持向5G部署的平滑演进。

包括Verizon和AT&T在内的一些美国运营商，一直在寻求通过DSS来帮助提供5G覆盖，而不必采取过去技术迁移过程中所需的传统频谱重耕方式。

诺基亚解释说，运营商一直对4G/5G DSS功能很感兴趣，因为这一功能可以自动协调4G和5G之间的频谱使用，从而帮助运营商重用现有的4G无线网络，并加快5G的推出。

Verizon目前的5G发布主要集中在毫米波频谱使用上，而其庞大的LTE网络则使用较低频段的频谱。通过DSS技术，该运营商可以将较低频段的频谱重用于提升5G覆盖范围。

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诺基亚方面表示，其DSS解决方案计划于本月开始首次交付，预计7月份将实现批量发货，这一时间表与支持DSS功能的移动终端可用性保持一致。

诺基亚还宣布了其所谓的大量5G Cloud RAN创新，包括诺基亚AirScale All-in-Cloud基站，该基站虚拟化了实时基带，并将基带处理能力放置于网络边缘，从而满足超低延迟的需求。

诺基亚贝尔实验室已经向客户展示了该领域下一步发展的原型，即诺基亚AirScale Cloud-native RAN，它将实现云原生环境的特性。这将由边缘基础设施和来自诺基亚“Powered by ReefShark”产品组合中的芯片以及GPU和CPU选择来提供支持。

“所有这些升级都是为了支持移动运营商能够更快、以更低成本向其客户提供极佳的5G体验。它们还将支持容量需求的增长，这在当前环境中至关重要。”诺基亚移动网络总裁Tommi Uitto在一份声明中说。