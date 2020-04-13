消息称苹果正将Xcode引入到iOS/iPadOS 14中

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IT之家4月13日消息 据外媒9TechEleven援引自消息人士Jon Prosser的话称，苹果目前正努力将Xcode引入到iOS/iPad OS 14中。
IT之家了解到，苹果此举将帮助更多的专业级应用引入到iPhone/iPad中，不过相关消息尚未经官方证实。
Xcode既是运行在Mac OS X上的一种集成开发工具（IDE）也是一种基于XML的语言，由苹果开发。拥有统一的用户界面设计，编码、测试、调试可在一个窗口中完成，极大提升了工作效率。
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