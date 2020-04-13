亚马逊：再招7.5万工人，上个月已新招10万人

北京时间4月13日晚间消息，据国外媒体报道，亚马逊今日宣布，继上个月新招10万名工人后，还将额外招聘7.5万人。

亚马逊上个月曾表示，受新冠病毒疫情的影响，公司在线订单激增，因此将额外招聘10万名员工。上个月，亚马逊已经超额完成了该招聘任务。

亚马逊今日又称：“随着我们的团队继续支持社区，我们的人力需求继续增长。为此，我们将继续招聘。在这前所未有的时期，我们将额外创造7.5万个就业机会，帮助我们服务客户。”

在继续招聘更多员工的同时，亚马逊还提高了员工的时薪，并将仓库工人的加班费提高了一倍。至少到4月底，仓库和送货工人在美国每小时可以额外赚取2美元，在英国每小时可以额外赚取2英镑，在许多欧盟国家每小时可以额外赚取2欧元。当前，亚马逊在美国一些地区的仓库和送货工作每小时的费用为15美元或更高。

除了加薪，亚马逊还宣布了几项福利变化。例如 ，允许工人无限制无薪休假，并为新型冠状病毒检测呈阳性或正在隔离的工人提供两周的带薪休假。

亚马逊还表示，将继续为仓库和送货工人加薪，提高福利，改善工作条件。亚马逊此前曾预计，将花费3.5亿美元为工人加薪，但如今预计将超过5亿美元。

亚马逊今日早些时候还表示，将暂停接受新客户（食品杂货客户）的订单，并缩短部分全食超市（Whole Foods）的购物时间，以便在疫情期间优先处理网上购买食品的老顾客订单。