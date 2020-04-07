马斯克解释SpaceX星际飞船原型测试失败：操作失误是主因

4月7日消息，据外媒报道，美国太空探索技术公司SpaceX首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）日前通过Twitter，解释了第三代星际飞船原型SN3在最新测试中失败的原因，同时发布了下一代原型采用的引擎照片。

▲ 图：马斯克发布了下一代星际飞船原型采用的猛禽引擎照片

在4月3日，SpaceX启动了SN3的首次低温压力测试，将400多吨液氮装入了30米高的飞船推进剂储罐中。此后几个小时，储罐突然坍塌皱缩，在重力作用下几乎解体。马斯克解释称，糟糕的测试设计和操作员失误可能是失败主因，而不是火箭本身的技术故障所致。

马斯克透露，测试之所以失败，是因为下部(液氧)储罐的压力不足以承受装满液氮的甲烷储罐的压力。值得庆幸的是，虽然SpaceX在测试中损失了数百万美元的原型，但在SN4上，只要不在出现上述失误，低温测试肯定能取得成功。

在最新推文中，马斯克还发布了最新照片，首次展示了三个正在运行的猛禽引擎。如果SN3通过上周的低温测试，SpaceX的计划是安装一到三个猛禽引擎，并启动静态点火测试。如果成功，该公司将进行全面的星际飞船首次高空飞行测试。

现在，虽然马斯克声称SpaceX可能仍然“重复使用SN3的大部分推力部件”，但其星际飞船的未来测试计划现在将依赖于SN4。SN4很可能重用SN3的几乎所有结构，但即使这样也还要数周才能组装完成。

目前看来，我们至少还得再等几个星期才能看到新的星际飞船原型进行另一次低温测试，并有可能用一个或几个猛禽引擎进行首次静态点火实验。