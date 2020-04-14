维珍轨道“铺路”：波音747把火箭带到万米高空发射

4月14日消息，据国外媒体报道，当地时间周日，小型卫星发射商维珍轨道公司（Virgin Orbit）进行了一次复杂的火箭发射预演，飞机携带LauncherOne火箭飞至发射指定地点并作出上拉动作，但火箭并未被释放点火。不过这一演示可能会为该公司今年的首次火箭发射铺平道路。

维珍轨道公司的计划是从半空中发射火箭，而不像其他大多数火箭公司那样从地面垂直发射火箭。公司已经开发了一种名为LauncherOne的小型火箭，将从波音747飞机机翼下起飞。据悉，这架飞机将首先飞至距地1万米的高空，机翼下的LauncherOne将被释放并点燃主引擎，从而前往太空。

在进行第一次火箭发射之前，维珍轨道已经进行了各种严格的测试程序。例如在地面测试LauncherOne引擎，让飞机搭载LauncherOne火箭定期进行测试飞行等等。飞机此前曾携带一枚火箭模型升空，火箭内部装满水，用来模拟装载推进剂后的实际重量。去年7月份，公司还将LauncherOne火箭从飞机的机翼下释放，测试火箭能否像预期的那样坠落。

在本周日进行的演示飞行中，维珍轨道公司测试了火箭发射过程的每个阶段，唯独没有释放火箭进行真正发射。公司用液氮填充火箭，在温度上与火箭发射时携带的极冷液氧推进剂相似。飞机随后从维珍轨道公司位于加州莫哈韦的设施中起飞，并完成了发射过程中的常规飞行。

飞机飞至LauncherOne火箭首次发射的大洋上空，还做了一次发射程序中的上拉动作，旨在让火箭能够以正确角度进入轨道。但在整个演示过程中，火箭并未被释放，之后飞机返回莫哈韦降落。

维珍轨道公司声称，这次演示进行得很顺利，并表示将提供更多有关首次发射计划的细节。目前公司尚未确定首次发射时间。在疫情蔓延的情况下，维珍轨道公司已彻底重组其业务运作，90%的员工都呆在家里，公司设备也进行了一系列重大调整。公司表示：“我们重新配置了任务控制系统，调整了现场技术人员工作流程，以满足保持社交距离的要求。我们此前已经习惯在很多操作中使用个人防护设备，但现在正在提高标准。我们还会对现场进行定期消毒、不断培训员工。”

由于业务上的调整，维珍轨道公司表示，在首次发射之前仍要进行演示，以便员工可以在防疫措施到位的情况下进行操作。公司表示，它的首次发射“就在眼前”。