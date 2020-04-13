谷歌 Pixel 4/4 XL 降至 449 美元起，几近腰斩

IT之家4月13日消息 据Engadget报道，谷歌Pixel 4系列日前活动价低至449美元起，用户可在百思买或Google Store享受到相近的折扣。

外媒整理，日前无锁64GB版Pixel 4在百思买售价449美元，较原价节省350美元；128G版同样节省350美元，目前售价549美元。

而无锁版的Pixel 4 XL拥有同样的折扣力度，64GB版本售价549美元，128GB版本售价649美元，另有运营商版本可选。

此外，Pixel 4系列在Google Store上售价为499美元起步，用户可选择24月分期，每月20.79美元。

IT之家注意到，百思买并未标明活动期限，但Google Store的促销活动将持续到5月9日。

IT之家此前曾报道，谷歌Pixel 4配备一块5.7英寸、分辨率2220*1080的屏幕，而谷歌Pixel 4 XL配备一块6.3英寸、分辨率3040*1440的屏幕，两者均为OLED显示屏，均支持90Hz刷新率。

核心配置方面，谷歌Pixel 4和4 XL均搭载高通骁龙855处理器，配备6GB+64GB/128GB机身存储规格，后置1200万像素主摄（索尼IMX363）+1600万像素远摄（2倍变焦，索尼IMX481）+ToF镜头，前置800万像素单摄（索尼IMX520）；此外，Pixel 4 支持实时HDR+，支持两倍光学变焦，配备 Soli微型雷达，在靠近手机时无需抬起唤醒，手机会自动亮屏，并且支持隔空手势，谷歌表示其隔空手势支持所有光线条件；安全方面，谷歌表示Pixel 4和4 XL拥有目前最快的面部解锁系统。

其他方面，谷歌Pixel 4和4 XL没有3.5mm耳机孔，采用Type C接口；谷歌Pixel 4和4 XL电池容量分别为2800mAh和3700mAh，两者均支持18W有线快充及10W无线快充。