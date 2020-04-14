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意外！苹果HomePod最新固件并非基于iOS，而是tvOS

2020/4/14 7:04:54来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家4月14日消息 据外媒9to5Mac报道，苹果上月为HomePod发布了13.4更新。尽管没有针对用户的新功能，但这一更新代表了苹果管理HomePod生态系统的重大改变。

9to5Mac分析了最新的HomePod固件，发现了一些意外情况：从13.4更新开始，HomePod操作系统基于tvOS，而不是iOS

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相同点

需要注意的是，watchOS、tvOS和HomePod固件基本上都是以iOS为核心，因而这些操作系统都具有相同的基础。它们不同的地方在于苹果根据设备的不同对系统进行了调整，为每个系统提供不同的界面、设置与API。

但与所有其它版本的HomePod固件不同，13.4源自tvOS，而不再是iPhone和iPad运行的原始iOS。不过，这不会影响用户使用HomePod的方式，因为它们都运行在相同的基础系统上。

不同之处

同样需要注意的是，iOS是为依赖内置电池的设备而设计，这意味着iOS管理功耗的方式与tvOS不同。Apple TV总是插着电源，HomePod也是这样。

它们不需要像iPhone和iPad那样多的增强功能来降低功耗，因此与HomePod软件共享tvOS代码可能会为苹果节省这方面的额外工作。

作为始终在家里连接的设备，Apple TV和HomePod都可以作为HomeKit的控制中心，这可能是苹果决定共享这两个系统代码的另一个原因。

但还有另一个关键因素，那就是当前设备与未来版本操作系统的兼容性。iOS 14可能会放弃对A8芯片设备的支持（主要是iPad Air 2和iPad mini 4），而第一代也是唯一一代的HomePod搭载的便是A8芯片。

虽然第四代Apple TV（仅HD机型）也搭载了A8芯片，但它可能不会在今年停产。如果苹果想让HomePod长时间更新，那么HomePod软件应该基于下一个版本的tvOS，而不是iOS 14，因为它搭载了A8芯片。

IT之家了解到，9to5Mac还在HomePod 13.4固件代码中找到了至少两个新型号的苹果智能音箱参考资料，但目前尚无法确定它们的更多细节。这些变化可以让固件在新一代HomePod发布之前就做好准备。毕竟，如果苹果打算近期就淘汰HomePod，就不会做出这样的改变。

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关键词：苹果HomePod

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