特斯拉通知房东想少付租金：确保公司长期成功和成长

4月14日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉联系的几家公司透露，特斯拉至少已经接触了一些房东，要求降低租金。在新型冠状病毒疫情不断蔓延之际，特斯拉正多方寻找节省成本的办法。

媒体得到特斯拉发给房东的一封电子邮件，邮件中写道:“目前正在影响我们国家的疫情促使特斯拉做出了战略决策，以确保公司的长期成功和成长。”“由于我们开展业务的能力受到越来越多的限制，我们想通知你，我们计划减少每月支付的租金。”

特斯拉上周向员工宣布，将大幅削减员工工资，并对无法在家工作的员工实行无薪休假。

特斯拉没有回复记者的置评请求。

特斯拉经营着自己的商店和服务中心，它告诉相关房东，希望在未来几天或几周内就降低月租进行讨论，“这样我们就能继续合作，共同努力，确保持续互利的关系。”

特斯拉也是越来越多寻求租金减免的企业之一，目的都是为了在经济放缓时维持现金流。为了削减成本，办公空间租赁公司WeWork已经停止支付美国某些办公空间的租金。

上个月，特斯拉位于旧金山郊外的唯一一家汽车装配厂被迫停产，原因是当地政府为阻止疫情蔓延，下令关闭不必要的企业，并让工人呆在家里。特斯拉表示，希望能够在5月4日，也就是地方政府停工令被取消的第二天恢复生产。

据金融科技公司FactSet调查的分析师平均估计，特斯拉本季度交付量可能较上年同期下降21%至7.5万辆。公司上个月强调，手头有足够现金来度过一段这段不确定时期。