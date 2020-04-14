惠普发布新款国产化高性能小型立式电脑 HP 268 Pro G1

IT之家4月14日消息 近日，惠普全新推出国产化高性能小型立式电脑——HP 268 Pro G1，首次采用国产自主研发的兆芯开先E系列处理器及全中文版基本输入输出系统（BIOS）设置界面，同时提供可选预装Windows 10神州网信政府版操作系统。

HP 268 Pro G1 采用国产化设计，搭载兆芯开先E系列8核KX-U6780A处理器，及兆芯C960集成显卡，处理器主频达2.7GHz，提供8M高速缓存，支持x86高端通用芯片指令集，性能较兆芯C系列处理器提升252%。配置双内存插槽，最高支持16 GB DDR4-2666 SDRAM内存 ，传输速率高达 2666 MT/s。最高可选512GB PCIe M.2 高速固态硬盘及2TB SATA机械硬盘。

基于用户的操作系统使用习惯，HP 268 Pro G1提供可选配的出厂预装Windows 10神州网信政府版操作系统，帮助企业用户无缝切换至国产化IT设备。同时配备全中文BIOS设置界面，还支持Windows 7官方驱动下载，兼容Windows XP，并支持预装麒麟Linux系统。

IT之家了解到，为更好地适用于金融、医疗、零售、制造等行业多元的应用场景，HP 268 Pro G1采用丰富接口及可扩展的功能设计，机箱前后共配置10个 USB 端口，支持原生PCI插槽、VGA 和 HDMI 接口。同时，HP 268 Pro G1使用EPA90认证电源，提供比普通电源更高的能效转换率，有助于减少企业电力成本。