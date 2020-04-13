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2020中国最具影响力50位商界领袖：马云/任正非/马化腾/雷军上榜

2020/4/13 8:00:36来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家4月13日消息 今日早间，财富中文网公布了《2020年中国最具影响力的50位商界领袖》。

IT之家了解到，阿里巴巴集团创始人兼董事马云、华为创始人任正非、比亚迪董事会主席王传福、腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾、字节跳动创始人兼全球首席执行官张一鸣、鸿海集团创始人郭台铭、福耀玻璃集团董事长曹德旺、吉利控股集团董事长李书福、小米科技创始人、董事长兼首席执行官雷军、格力电器董事长兼总裁董明珠分列前十位。

财富中文网表示："他们的价值不仅体现在公司的成功时刻，更重要的是，他们要勇于面对挑战，带领公司走过危机，寻找新的方向，迈向下一个成功。"

以下为《2020年中国最具影响力的50位商界领袖》完整榜单：

排名人物年龄职位
1马云55 岁阿里巴巴集团创始人兼董事
2任正非75 岁华为创始人
3王传福54 岁比亚迪董事会主席
4马化腾48岁腾讯董事会主席兼首席执行官
5张一鸣37岁字节跳动创始人兼全球首席执行官
6郭台铭70岁鸿海集团创始人
7曹德旺74岁福耀玻璃集团董事长
8李书福57岁吉利控股集团董事长
9雷军50岁小米科技创始人、董事长兼首席执行官
10董明珠66岁格力电器董事长兼总裁
11许家印61岁恒大集团董事局主席
12王兴41岁美团点评联合创始人兼首席执行官
13魏建军56岁长城汽车董事长
14张勇48岁阿里巴巴集团首席执行官
15张近东57岁苏宁易购董事长
16方洪波53岁美的集团股份有限公司董事长兼总裁
17郁亮55岁万科企业股份有限公司董事会主席
18范红卫53岁恒力集团副董事长
19孙广信58岁新疆广汇集团董事长
20张瑞敏71岁海尔集团董事局主席兼首席执行官
21沈南鹏52岁红杉资本全球执行合伙人
22汪建66岁华大基因董事长
23汪滔40岁大疆创新创始人
24王卫50岁顺丰速运 （集团） 有限公司创始人兼总裁
25张茵63岁玖龙纸业董事长
26段小缨50岁通用电气公司国际业务总裁兼首席执行官、 通用电气公司全球高级副总裁
27杨元庆56岁联想集团董事局主席兼首席执行官
28李彦宏51岁百度董事长兼首席执行官
29杨国强65岁碧桂园董事局主席
30孙宏斌57岁融创中国董事会主席
31丁磊49岁网易公司董事局主席兼首席执行官
32黄峥40岁拼多多创始人兼首席执行官
33徐立38岁商汤科技首席执行官
34梁建章51岁携程创始人
35宿华38岁快手联合创始人兼首席执行官
36董炜47岁耐克公司全球副总裁、大中华区总经理
37李源祥55岁友邦保险集团首席执行官兼总裁
38徐新53岁今日资本创始人、 总裁
39陈心颖43岁平安集团联席首席执行官、常务副总经理、 首席运营官、首席信息执行官
40张磊48岁高瓴资本创始人、 董事长
41徐雷46岁京东零售集团首席执行官
42高登榜59岁海螺集团党委书记、 董事长
43李希勇57岁兖矿集团党委书记、 董事长
44张波50岁山东魏桥创业集团董事长
45丁立国50岁德龙钢铁董事长
46许立荣63岁中远海运集团董事长
47庞康64岁海天味业董事长
48张文中58岁物美集团创始人、 多点Dmall董事长
49张勇50岁海底捞国际控股有限公司董事长
50李宁57岁李宁公司董事长
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关键词：马云任正非马化腾雷军

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