2020中国最具影响力50位商界领袖：马云/任正非/马化腾/雷军上榜

IT之家4月13日消息 今日早间，财富中文网公布了《2020年中国最具影响力的50位商界领袖》。

IT之家了解到，阿里巴巴集团创始人兼董事马云、华为创始人任正非、比亚迪董事会主席王传福、腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾、字节跳动创始人兼全球首席执行官张一鸣、鸿海集团创始人郭台铭、福耀玻璃集团董事长曹德旺、吉利控股集团董事长李书福、小米科技创始人、董事长兼首席执行官雷军、格力电器董事长兼总裁董明珠分列前十位。

财富中文网表示："他们的价值不仅体现在公司的成功时刻，更重要的是，他们要勇于面对挑战，带领公司走过危机，寻找新的方向，迈向下一个成功。"

以下为《2020年中国最具影响力的50位商界领袖》完整榜单：