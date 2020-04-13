2020中国最具影响力50位商界领袖：马云/任正非/马化腾/雷军上榜

IT之家4月13日消息 今日早间，财富中文网公布了《2020年中国最具影响力的50位商界领袖》。
IT之家了解到，阿里巴巴集团创始人兼董事马云、华为创始人任正非、比亚迪董事会主席王传福、腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾、字节跳动创始人兼全球首席执行官张一鸣、鸿海集团创始人郭台铭、福耀玻璃集团董事长曹德旺、吉利控股集团董事长李书福、小米科技创始人、董事长兼首席执行官雷军、格力电器董事长兼总裁董明珠分列前十位。
财富中文网表示："他们的价值不仅体现在公司的成功时刻，更重要的是，他们要勇于面对挑战，带领公司走过危机，寻找新的方向，迈向下一个成功。"
以下为《2020年中国最具影响力的50位商界领袖》完整榜单：
|排名
|人物
|年龄
|职位
|1
|马云
|55 岁
|阿里巴巴集团创始人兼董事
|2
|任正非
|75 岁
|华为创始人
|3
|王传福
|54 岁
|比亚迪董事会主席
|4
|马化腾
|48岁
|腾讯董事会主席兼首席执行官
|5
|张一鸣
|37岁
|字节跳动创始人兼全球首席执行官
|6
|郭台铭
|70岁
|鸿海集团创始人
|7
|曹德旺
|74岁
|福耀玻璃集团董事长
|8
|李书福
|57岁
|吉利控股集团董事长
|9
|雷军
|50岁
|小米科技创始人、董事长兼首席执行官
|10
|董明珠
|66岁
|格力电器董事长兼总裁
|11
|许家印
|61岁
|恒大集团董事局主席
|12
|王兴
|41岁
|美团点评联合创始人兼首席执行官
|13
|魏建军
|56岁
|长城汽车董事长
|14
|张勇
|48岁
|阿里巴巴集团首席执行官
|15
|张近东
|57岁
|苏宁易购董事长
|16
|方洪波
|53岁
|美的集团股份有限公司董事长兼总裁
|17
|郁亮
|55岁
|万科企业股份有限公司董事会主席
|18
|范红卫
|53岁
|恒力集团副董事长
|19
|孙广信
|58岁
|新疆广汇集团董事长
|20
|张瑞敏
|71岁
|海尔集团董事局主席兼首席执行官
|21
|沈南鹏
|52岁
|红杉资本全球执行合伙人
|22
|汪建
|66岁
|华大基因董事长
|23
|汪滔
|40岁
|大疆创新创始人
|24
|王卫
|50岁
|顺丰速运 （集团） 有限公司创始人兼总裁
|25
|张茵
|63岁
|玖龙纸业董事长
|26
|段小缨
|50岁
|通用电气公司国际业务总裁兼首席执行官、 通用电气公司全球高级副总裁
|27
|杨元庆
|56岁
|联想集团董事局主席兼首席执行官
|28
|李彦宏
|51岁
|百度董事长兼首席执行官
|29
|杨国强
|65岁
|碧桂园董事局主席
|30
|孙宏斌
|57岁
|融创中国董事会主席
|31
|丁磊
|49岁
|网易公司董事局主席兼首席执行官
|32
|黄峥
|40岁
|拼多多创始人兼首席执行官
|33
|徐立
|38岁
|商汤科技首席执行官
|34
|梁建章
|51岁
|携程创始人
|35
|宿华
|38岁
|快手联合创始人兼首席执行官
|36
|董炜
|47岁
|耐克公司全球副总裁、大中华区总经理
|37
|李源祥
|55岁
|友邦保险集团首席执行官兼总裁
|38
|徐新
|53岁
|今日资本创始人、 总裁
|39
|陈心颖
|43岁
|平安集团联席首席执行官、常务副总经理、 首席运营官、首席信息执行官
|40
|张磊
|48岁
|高瓴资本创始人、 董事长
|41
|徐雷
|46岁
|京东零售集团首席执行官
|42
|高登榜
|59岁
|海螺集团党委书记、 董事长
|43
|李希勇
|57岁
|兖矿集团党委书记、 董事长
|44
|张波
|50岁
|山东魏桥创业集团董事长
|45
|丁立国
|50岁
|德龙钢铁董事长
|46
|许立荣
|63岁
|中远海运集团董事长
|47
|庞康
|64岁
|海天味业董事长
|48
|张文中
|58岁
|物美集团创始人、 多点Dmall董事长
|49
|张勇
|50岁
|海底捞国际控股有限公司董事长
|50
|李宁
|57岁
|李宁公司董事长