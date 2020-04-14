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腾讯官方：网传“腾讯男员工跳楼”纯属造谣

2020/4/14 20:28:21来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

 IT之家4月14日消息 近日网传一女子在深圳南山软件产业园附近做出偏激行为的信息及图片，期间出现多个涉及腾讯的不实谣言信息版本。

IT之家从腾讯行政获知，腾讯发布澄清说明称：“网传相关图片及信息均系拼凑而成，系严重失实和造谣。其中涉及保安围观以及办公楼大堂内部图片等信息，均和腾讯无关。此外，网传“腾讯男员工跳楼”信息亦纯属造谣。”

关于网传深圳南山软件园腾讯相关谣言的澄清说明

近日网传一女子在深圳南山软件产业园附近做出偏激行为的信息及图片，期间出现多个涉及腾讯的不实谣言信息版本。针对此，现做出以下澄清说明：

1、网传相关图片及信息均系拼凑而成，系严重失实和造谣。其中涉及保安围观以及办公楼大堂内部图片等信息，均和腾讯无关。此外，网传“腾讯男员工跳楼”信息亦纯属造谣。

2、 经核实，4月6日下午，该女子出现在深圳南山区软件产业基地广场马路边，做出偏激行为。该广场紧邻深圳腾讯滨海大厦办公楼。发现情况后，腾讯工作人员上前问询，当事人拒绝沟通和透露信息。目前警方已介入事件调查，因当事人拒绝沟通，其动机至今不详。期间未发现任何与腾讯相关的诉求和动机。警方亦多次尝试寻找其家人未果。

3、 结合警方提供的当事人身份信息，腾讯内部已进行了相关排查，未发现当事人有腾讯相关业务产品的消费记录，亦未发现其有亲属在腾讯供职的相关记录。

4、腾讯将对此保持关注，并保留进一步追究法律责任的权利。请广大网友保持理性，切勿信谣传谣。

腾讯行政

2020年4月14日

▲以上是网传信息

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关键词：腾讯

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