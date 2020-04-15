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英雄联盟FPX冠军皮肤公布：凤凰涅槃，浴火重生

2020/4/15 2:31:04来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月15日消息 4月15日凌晨，英雄联盟官方微博公布了#FPX冠军皮肤#，凤凰涅槃，浴火重生！GimGoon船长、Tian盲僧、Doinb石头人、Lwx薇恩、Crisp锤石，每个皮肤的回城动作都是选手精心设计，充满个人特色技能和回城都包含了炫酷的FPX Logo和火焰、凤舞元素！

英雄联盟@FPX电子竞技俱乐部  的冠军皮肤来了！红黄黑的配色，炫酷的模型，精心打造的特效更是处处蕴含着火焰和凤舞，技能和回城都有FPX队标，回城动作方面更是极具选手个人风格，诚意满满！#Doinb石头人跳舞#

@FPXTian9 的盲僧颇具高手风范，炫酷变身后一顿操作，回城从禅定到劈竹子，静若处子动若脱兔，隐隐约约还能听到凤鸣声声。

@翔翔QAQ 的薇恩就很过分了，回城卸下面罩露出盛世美颜就不说了，摇花手还有4只猫猫当观众，不愧是你#Lwx摇花手# #Lwx的猫#

相比之下，@lqscrisp 回城动作弹钢琴就很优雅了，还会有琴声特效#lqs弹钢琴#

接下来有请舞王中单@doinb金咕咕 的石头人登场，#Doinb影流之主#的名场面完美还原到皮肤回城动作#Doinb石头人跳舞#

最后是老父亲@FPXGimGoon 的船长，大招一个巨大的FPX队标，回城怒拍桌子，桌子HP-1000#金贡拍桌子#

该内容来源于北美测试服，实际效果请以正式服为准。

IT之家此前报道，2019年11月10日晚间，英雄联盟S9全球总决赛迎来“终局之战”。LPL一号种子FPX迎战欧洲豪门G2。最终，FPX以3:0的比分战胜G2，登顶冠军之巅。这也是继S8 iG夺冠之后，LPL赛区获得的第二个全球总决赛冠军。

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关键词：英雄联盟FPX

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