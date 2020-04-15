亚马逊三名员工遭解雇，曾公开批评公司劳工制度

北京时间4月15日早间消息，据外媒报道，上周亚马逊公司解雇了两名员工，这些员工曾公开批评了公司的劳工制度，包括在新冠病毒疫情期间亚马逊仓库工人的待遇。最新的报道称，亚马逊在本周又解雇了一名仓库员工。

亚马逊确认，他们的确解雇了艾米丽·康宁汉姆（Emily Cunningham）和马伦·科斯塔（Maren Costa）两名员工，二人此前都在亚马逊担任用户体验设计师，亚马逊表示，这两名员工被解雇的原因是他们“多次违反公司内部政策”。亚马逊的对外交流政策规定，在未经管理层批准的情况下，员工不得讨论公司业务。

康宁汉姆和科斯塔都在亚马逊工作了15年的时间，他们表示自己是在周五下午接到的电话，被通知自己已经被解雇。他们表示，亚马逊解雇他们是在对其进行报复，因为他们此前曾分享过亚马逊仓库工人发起的请愿书，并且对公司进行了批评。

康宁汉姆在一份声明中表示：“当在仓库工作的同事向我们求助，希望得到更好的冠状病毒防护，我们就知道自己必须要采取行动。仓库员工正在将自己的生命放在第一线上，他们现在面临着真正的威胁。我们一定要尽一切所能为前线的工人提供支持，并且要提供前所未有的支持力度。”

周二，亚马逊公司又确认称，他们又解雇了一名在明尼苏达仓库工作的工人，这名员工此前曾对疫情期间继续工作的工人的待遇发表过看法。亚马逊公司的发言人表示，这名工人名为巴什尔·穆罕默德（Bashir Mohamed），他遭到解雇是因为存在“言语、行为不当，以及违反公司社交距离原则”的行为。

亚马逊发言人在一份声明中表示，公司支持工人进行抗议，以及批评雇主所提供的工作条件的权力，但是这并不意味着一些不良行为，特别是危害其他同事的健康、福利和安全的行为可以得到豁免。

除了仓库工人自己所提出的担忧之外，亚马逊还面临着来自工会官员和立法者的批评，他们认为在疫情期间，亚马逊没有为那些继续工作的员工提供足够的防护措施。