透视中国移动非骨架式带状光缆集采：价格见底，5G可期

4月14日消息 近日，中国移动公布2020年至2021年非骨架式带状光缆集采中标候选人。公开信息显示，本次集采预估采购规模约为2.98万皮长公里，折合589.68万芯公里，并设置最高限价35326.63万元（不含税），采用份额招标，中标人数量为8-10家。

2019年的光纤光缆行业历经“寒冬”，厂商们在低谷中低调前行，厚积薄发，静待5G需求的释放。不过进入到2020年，新型冠状病毒疫情在国内暴发，复工复产几度推迟，在一定程度上影响到了运营商光缆集采的进度。一直到3月11日，中国移动正式启动非骨架式带状光缆的集采，这也是今年截至目前规模最大的一次集采。

集采规模肉眼可见的减少

虽然说这是今年截至目前规模较大的一次集采，但如果我们仅对比同产品近三年的集采规模，能够明显的看到，中国移动等运营商对光缆的需求正在逐年递减。

造成这一现状的原因是多方面，其中最重要的一点，也是行业普遍达成共识的原因是，从2018年下半年开始，我国FTTH建设进入尾声，4G覆盖基本完成。根据工信部的数据显示，目前我国已经超过98%的行政村通光纤和4G，全球领先。

这对于我国的信息通信产业而言是值得欢欣鼓舞的，但是对于光纤光缆厂商而言是艰难的，需求减少，前几年扩充的产能又集中释放，导致供需关系完全反转。在这一点上直接反映到了我国每年的光缆新建长度上。工信部数据显示，2018年，我国新建光缆线路长度578万公里，到了2019年，新建光缆线路长度为434万公里，同比减少25%。

在5G需求尚未完全释放的大背景下，“青黄不接”的情况在所难免。不过，5G需求能够释放多少仍有待观察。中国移动通信集团设计院有线所所长高军诗在“2019年全球光纤光缆大会”表示，5G的需求相较于FTTH较小，在FTTH规模覆盖已经完成的大背景下，光缆的整体需求将进入稳定期。

价格仍是不变的话题

供需关系反转的大背景下，运营商对光缆的集采价格一压再压，2019年度中国移动的普通光缆集采的裸纤价格突破30元/芯公里的价格，到了中国电信的室外光缆集采，裸纤价格直接限价30元/芯公里。另外，技术规格更高的G.654.E光纤的集采价格也普遍低于厂商的预期。

可以说，“低价”充斥着整个2019年运营商光缆的集采环境。进入到2020年，这一次非骨架式带状光缆的集采，维持着2019年的裸纤价格，低于30元/芯公里，但并没有出现类似于去年直接腰斩的情况。在笔者看来，裸纤的集采价格或许已经见底，并进入常态化。光纤光缆厂商应抓紧时间在工艺、成本上下功夫，从而适应这样的节奏。

当然，在这样的供需关系下，无疑将加速国内光缆厂商间的竞争。可以看到，2017-2018年中国移动第一批非骨架式带状光缆的集采候选人为15位，第二批中标候选人为10位，本次集采的候选人为10位。从产业链人士获悉，本次集采共有约20余家厂商参与竞标，中标率不足50%，用“惨烈”一词来形容不为过。

纵观整个信息通信产业链，主系统设备已经形成马太效应，市场就集中在那几家厂商手中，而对于光纤光缆产业而言，虽然我国占据了全球光纤光缆超过50%的市场份额，但是在国内聚集着众多光纤光缆厂商，在这样的市场环境下，头部已经聚集着5家全球领先的光缆厂商的中国市场，或许将迎来新一轮的洗牌。

5G需求仍然可期

随着5G建设加速，工信部多次召开会议要求加速5G建设，中央政治局也要求加码5G、大数据中心等“新基建”的建设。运营商正将资本开支逐步向5G迁移，根据三大运营商公布的2020年资本开支计划显示，资本开支预算合计3348亿元，与5G相关的资本开支预算为1803亿元，占比超过50%。根据计划，三大运营商预计在今年开通60万座5G基站，实现地级市室外连续覆盖、县城及乡镇有重点覆盖、重点场景室内覆盖。

“5G的竞争是光通信基础设施的竞争”，会给光纤光缆行业带来一定的提振作用。虽然需求无法与FTTH相匹敌，但仍然值得期待。

此外，在骨干网层面，随着云计算、大数据、物联网、流媒体等新兴技术及业务的不断涌现，以及5G开始商用，网络带宽压力不断增加，运营商对长途干线提出了超高速传送的要求。也是在今年，“中国移动省际骨干传送网十三期新建工程传输设备集中采购”落地，中国移动在集采中首次全面引入单波200G超高速传输技术，打造国内首张200G商用骨干网络。

当然，在骨干网的升级过程中离不开光缆，韦乐平指出，未来骨干高容量路由转向低损耗G.654.E光纤。近年来三大运营商也一直在积极推动G.654.E光缆的商用，无论是在标准推进，测试验证等方面都活跃着他们的身影，在2019年中国电信和中国联通相继完成了G.654.E光缆的首次集采。

随着新型冠状病毒疫情在全国范围内得到有效控制，复工复产的有序推进，在5G加速建设以及骨干网升级等车轮的推动下，光缆的产量会有新一轮的回升，光通信行业的下一个黄金十年正在路上。