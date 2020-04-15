全球第一：韩国5G普及率已接近10%

4月15日消息，据国外媒体报道，在5G商用的浪潮中，韩国走在前列，他们是全球首个推出5G商用服务的国家，目前5G的普及率在全球也高居榜首。

韩国相关机构公布的数据显示，本月初韩国5G普及率已经达到了9.67%，接近10%。作为对比，紧随韩国推出5G商用服务的美国，目前的普及率为0.63%，去年5月份开始商用的英国，5G普及率为0.56%，与韩国有不小的差距。

不过，在5G普及率方面遥遥领先的韩国，在5G用户数量方面却不占优势，韩国相关机构的数据显示，韩国5G用户在4月2日达到了577万，拥有11.5万个5G基站，都排在第二位，低于我们国家。

外媒在报道中表示，韩国5G普及率在全球遥遥领先，很大程度上是得益于电信运营商的大力投入。

为推动5G的普及，SK电讯、KT和LG Uplus这三大韩国电信运营商去年的资本支出大幅增加，达到了8.08万亿韩元（约66.58亿美元），同比增长60%。

韩国的电信运营商们，也已经决定增加今年上半年在5G网络建设方面的投资，由之前计划的2.7万亿韩元增加到4万亿韩元（约32.96亿美元），增加近50%。

此外，韩国电信运营商还计划扩大室内5G基站的覆盖范围，在地铁、机场、商场等约2000个地点安装5G基站。

韩国是在去年的4月3日正式推出5G商用服务的，当时三大电信运营商推出了面向个人消费者的5G商用服务，但在2018年12月1日，他们就已开始向企业用户提供5G服务。

在面向个人消费者的5G商用服务推出之后，韩国的5G用户也在稳定增加，推出之后的第69天，也就是在6月10日，韩国5G用户就超过了100万，较4G由推出到用户超过100万所用的80天缩短了11天；去年8月份的第2个周（8月4日-8月10日）超过200万；9月初超过300万；10月份达到398万，接近400万；今年2月份超过500万。