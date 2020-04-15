快播破产暴风凉凉，曾经的看片神器你还记得几个

作为破产清算的一部分，快播公司名下234项商标第一次拍卖有了结果。起拍价4.5万元，经过402次竞买，最终以950万元成交。

有网友在看到这一消息时，感慨到：青春早就结束了，可是为什么看到快播被拍卖还是心头一酸？

凭借优秀的编码技术和P2P技术，快播曾能打开市面上绝大部分的资源站，这使其称霸市场多年。同时期的播放器暴风影音，以及后来的下载工具迅雷看看等都曾是一代人的心头好。

但随着国家对盗版、低俗内容的打击管控，以及“爱优腾”等视频网站的崛起，快播走下神坛，暴风影音凉凉、BT天堂被封、迅雷看看沉寂……PC时代的看片神器如今已经越来越少。

快播破产 情结仍在

快播是王欣在深圳一个农民村的民房里研发出来的，2007年成立之初只有不到5个人，2011年就成长为中国市场占有量第一的播放器。快速崛起的背后是快播更优的编码技术和P2P技术，以及视频BT种子可以在线观看的功能，但其能称霸市场多年，还在于它能打开市面上绝大部分的资源站。

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不过，成也萧何，败也萧何。快播之后陷入困境也在于大量盗版、色情等内容的泛滥。2014年，快播因版权问题和涉黄遭警察调查并关闭，大量盗版电影站遭到下线，创始人王欣等人入狱。当年，侵权播放器提供的免费观看在“技术无罪论”下仍引起广泛争议，但王欣等人已然难逃法律制裁。

2016年1月，北京市海淀区人民法院对快播涉黄案的庭审实行了网络直播，快播公司及王欣、吴铭、张克东、牛文举等出庭，被告单位深圳市快播科技有限公司犯传播淫秽物品牟利罪，判处罚金人民币一千万元；被告人王欣犯传播淫秽物品牟利罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币一百万元。

2019年9月，深圳市中院发布民事裁定书显示，深圳金亚太科技有限公司以快播公司不能清偿到期债务为由，向法院申请对快播公司进行破产清算。至此，快播在破产的道路上一去不返。

2020年1月，人民法院报刊登公告显示，快播公司债权人会议已书面表决通过第一次破产财产分配方案。此次可供分配的破产财产总额为1.23亿元，普通债权的清偿比例为76.48%。

快播虽然破产，但其商标还是很具吸引力，很多人将其视为最后的快播情节。4月13日至14日，快播在阿里司法拍卖平台上对名下234项商标进行拍卖，起拍价4.511万元，经过402次竞买，最后成交价950万元。

本批商标包括快播QVOD、快播Q、快播云KUAIBO等有188项商标在专用权期限内。

走快播老路 BT天堂被封站长获刑

BT天堂曾经是国内“BT”第一站。数据显示，该网站百度权重值稳定在8，关键词“BT”搜索排名国内第一。高峰时期该网站平均日均IP访问量在60万左右，日均PV浏览量在300万左右。

所谓BT，就是BitTorrent的缩写，是一个文件分发协议。它本来是一个多点下载的源码公开的P2P软件，使用方便，就像一个浏览器插件，很适合新发布的热门下载。简单说就是：下载的人越多，速度越快，近年来广受网民青睐。

因犯了和快播一样的错，在宣判王欣获刑的同一年，BT天堂网站负责人袁某某因涉嫌侵犯他人影视作品著作权、非法牟利被公安机关抓获，并被判处有期徒刑三年。

据调查，袁某某以营利为目的，将大量影视作品的磁力链接、种子文件链接发布在其管理运行的“BT天堂”网站上供网民点击下载以赚取广告收入。2015年5月至2016年7月，袁某某通过收取广告费用非法获利140余万元。

“装机必备”暴风影音停摆

谈及暴风影音，就不得不提暴风集团的创立者冯鑫。冯鑫曾与雷军一起在金山共事，和周鸿祎一起进过雅虎中国。2005年，冯鑫从雅虎中国离职，开始创业，推出了第一个创业项目酷热影音，那一年正是中国互联网浪潮发端之后的第一波视频热。

两年后，冯鑫买下暴风影音，与酷热影音进行整合，并对暴风影音进行“瘦身”，取消了捆绑插件，这一行为颇受好评，也通过口口相传打开了暴风影音的知名度。数据显示，2007年暴风影音超越微软Windows Media Player，成为中国视频播放器领域的老大。

但好景不长，随着宽带提速降费和版权打击趋严，在线视频迅速崛起，本地播放器市场的生存空间被挤压，暴风影音顺势在2008版本中新增了在线视频播放服务，向在线方向转型。但与其他视频网站为版权大打出手不同，暴风影音不买版权，而是选择与搜狐、土豆网、PPS等视频提供商合作，为用户提供在线视频内容。

因为有庞大的用户量积累，这一策略在初期确实为暴风影音带来了不错的收益，但随着互联网视频领域竞争加剧，尤其是“爱优腾”崛起后对版权的争夺，分走了很大一部分用户，暴风影音的用户量和营收情况都急转直下。

暴风集团2018年年度报告显示，截至2018年12月31日，其注册用户数约为8518万，VIP付费用户数仅约10.4万。2018年暴风集团广告业务营收1.42亿元，同比下滑66.74%；网络付费业务营收4180.8万元，同比下滑63.49%。

到了2019年，暴风影音一度推出“暴16”试图挽回颓势，但并未见效。当年底，暴风影音官方网站以及App均出现问题，无法正常打开，办公地址也被曝人去楼空。整个暴风集团，除冯鑫外，高级管理人员已全部辞职，公司目前仅剩10余人。暴风集团面临被“暂停上市”的风险。

迅雷看看1.3亿元被贱卖

迅雷看看一直被视为迅雷的嫡系，是后者生态架构中不可或缺的一员，在行业内是较为主流的播放器，和暴风影音属于同一级别。后因正版内容缺失、盗版横行而饱受诟病，再加上爱奇艺、优酷等的迅速崛起，迅雷看看逐渐被排挤到视频行业的边缘。

另一方面，迅雷开始谋求转型，剥离迅雷看看的决心日重。2015年4月，传出迅雷1.3亿元出售迅雷看看的消息，接盘方响巢国际是一家影视公司。而当年3月，宋城演艺以26.02亿元购在线视频网站六间房，两相对比，迅雷看看被外界批为“贱卖”。

同年8月，迅雷看看更名响巢看看，并启用新LOGO，还称要砸5亿买内容。但即使如此也没能翻身，其流量与爱奇艺等视频网站相比仍相差甚远。这两年，响巢看看也已经很少出现在大众视野。

反倒是瘦身之后的迅雷，亏损不断收窄。今年3月，迅雷发布的最新财报显示，其2019年总营收1.81亿美元，净亏损1810万美元，较上年同期收窄44%。如今云计算和区块链已经成为迅雷新的发力点。

此外，与上述视频播放器同期诞生的还有PPS、PPTV等，相较于快播、暴风影音的倒闭结局，PPS和PPTV则委身巨头，分别被爱奇艺和苏宁收购，还算体面。

总的来看，这些看片神器的倒下离不开内外因素的夹击。与大环境而言，提速降费的推进，将用户习惯由下载转变为在线观看，腾讯、优酷、爱奇艺等视频网站又花了大力气购买版权、制作内容，建立起内容壁垒，抢走了大量用户。

视频网站终究是内容为王，播放器们误判、错失了行业发展机遇，版权内容拿不到，盗版内容横行，在“爱优腾”的声讨围剿，以及监管力度的不断强化下，走向衰落无可避免，差异或许只是时间快慢的不同。就像快播和暴风影音，倒下并非猝然。

如今回过头来看，我们还能记得快播这些播放器的名字，也只不过都是回忆和情怀。