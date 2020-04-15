荣耀 30 Pro+ 系列相机系统公布：采用 5000 万像素 IMX700 主摄

IT之家4月15日消息 今日下午，在荣耀30系列新品发布会暨荣耀春夏秀上，荣耀30/30 Pro/30 Pro+系列手机正式亮相。荣耀30系列首次采用70度超曲飞瀑屏，搭配流线的中框与8.38毫米机身，拥有约190克的重量。

在发布会现场，荣耀赵明公布了荣耀30 Pro、荣耀30 Pro+的相机系统，带来超感影像，荣耀30 Pro搭载4000万超感光主摄IMX600、50倍潜望式超稳长焦，标配1600万超广角镜头；

荣耀30 Pro+采用5000万像素的RYYB的IMX700超感光主摄，拥有超大传感器及超大像素，还支持全像素八核对焦和AI RAW 超级人像引擎。对焦准、抓怕快、暗光也清晰。

荣耀30 Pro+采用RYYB IMX700超感光主摄，采用1/1.28英寸超大传感器，采用超大像素四合一等效为2.44μm，RYYB超感光增加40%的进光量，支持全像素八核对焦。

荣耀30 Pro系列配备50倍潜望式超稳长焦镜头，支持5倍光学变焦、10倍混合对焦和50倍数字变焦，还有双结构OIS光学防抖及AIS超稳长焦防抖。当你拉近远方拍摄时，长焦画中画和超快定位镜，能有效规避抖动产生的偏差，移动中也能快速找准目标物体，清晰感受远方的美。

荣耀30 Pro、荣耀30 Pro+支持4K 60fps超清视频拍摄、4K 30fps前置摄像，4K延时摄影，荣耀30 Pro+支持全像素八核对焦、1920fps超级慢动作拍摄。

荣耀30 Pro系列支持3200万和800万超广角双摄自拍，带来更多自拍乐趣。背景虚化自然，让你更突出，逆光情况下细节也清晰。相信我，用它自拍，从此你就是朋友圈的主角。

IT之家了解到，荣耀30系列采用6.57英寸OLED屏，搭配万阶调光和电影级色彩渲染，除采用AG磨砂工艺的钛空银，拥有霓影紫、流光幻境、幻夜黑与绿野仙踪等颜色。

荣耀30系列背面拥有独创的大写HONOR，特定角度下，还有独特悬浮视觉效果。