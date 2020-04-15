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【视频】“超大杯”的全能旗舰，荣耀30 Pro+上手体验

2020/4/15 16:17:05来源：IT之家作者：正正责编：正正评论：

4月15日荣耀发布了30系列新机，并且一发就是“中杯、大杯、超大杯”三款，其中“超大杯”的荣耀30 Pro+完全可以称之为全能旗舰。无论是潮流的工业设计，还是超凡的三摄影像系统，表现都极为优秀。现在IT之家也是第一时间拿到的是钛空银配色荣耀30 Pro+，一起来看一下吧>>

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