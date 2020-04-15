【视频】“超大杯”的全能旗舰，荣耀30 Pro+上手体验

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4月15日荣耀发布了30系列新机，并且一发就是“中杯、大杯、超大杯”三款，其中“超大杯”的荣耀30 Pro+完全可以称之为全能旗舰。无论是潮流的工业设计，还是超凡的三摄影像系统，表现都极为优秀。现在IT之家也是第一时间拿到的是钛空银配色荣耀30 Pro+，一起来看一下吧>>
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