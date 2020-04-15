【IT之家开箱】荣耀30 Pro/Pro+图赏：皑皑钛银，幻若冰河

荣耀数字系列一直以其强大的拍摄能力而成为荣耀的旗舰产品，4月15日，荣耀推出全新的荣耀30系列，这一系列让我们看到荣耀在手机技术上的最高水准。荣耀30系列共包含三款产品，分别是荣耀30、荣耀30 Pro和荣耀30 Pro+。



荣耀30系列全系引入了潜望式长焦镜头，荣耀30首发麒麟985 SoC，荣耀30 Pro+采用业界最大底IMX700传感器……这些让我们看到荣耀30系列满满的诚意。

作为首批拿到荣耀30系列手机的媒体，IT之家目前已经拿到荣耀30 Pro绿野仙踪配色以及荣耀30 Pro+钛空银配色并为大家拍摄了精美的图赏，一起来看一下吧。

开箱

荣耀30 Pro与荣耀30 Pro+手机外包装非常相似，文字部分采用荣耀标志性的渐变蓝字体，包装盒通体白色。

打开包装盒就是荣耀30 Pro和荣耀30 Pro+手机本体，底部包含暗格内包含荣耀30系列产品的三保证书、说明书、取卡针以及一个清水保护壳。

荣耀30 Pro和荣耀30 Pro+标配了一个40W的超级快充充电头，同时附赠USB Type-C转3.5毫米接口转换器。

▲产品全家福

产品外观

全新的荣耀30系列产品包含幻夜黑、绿野仙踪、流光幻境、钛空银、霓影紫五种配色。

外观部分，荣耀30 Pro+钛空银引入了全新的HONOR LOGO设计，在背面的磨砂玻璃上的HONOR LOGO采用透镜纹理工艺，这种工艺通过与底面磨砂形成和谐的对比，在不同的角度下可以呈现悬浮的效果。

荣耀30 Pro+钛空银配色在AG磨砂工艺的加持下，在银色的底色中还带有一点浅紫色，这种配色非常纯洁，好像是皑皑白雪的山峰，透射这特殊的梦幻质感。

荣耀30 Pro绿野仙踪配色通体翠绿，在靠近底部的位置浮现有荣耀HONOR LOGO，相比于钛空银多了一些深邃与神秘。

荣耀30系列整体采用了楔形设计，荣耀30 Pro与荣耀30 Pro+最薄处仅有8.38毫米，重量分别为186克和190克，握持手感舒适。荣耀30 Pro+采用了一块90Hz刷新率的6.57英寸AMOLED飞瀑屏，采样率达到180Hz，分辨率为2340x1080，支持屏幕指纹识别。

荣耀30 Pro+和荣耀30 Pro手机正面均搭载了3200万像素前置超清镜头和800万像素前置广角镜头。这两颗镜头能配合能轻松实现多人合影自拍，另外，前置镜头还支持4K 30帧高清视频拍摄。

最让人关注的莫过于荣耀30 Pro+的后置摄像头，荣耀30 Pro+采用最新的影像解决方案。

荣耀30 Pro+采用了5000万像素超感光摄像头+1600万像素广角镜头+50倍潜望式手持超稳长焦镜头，其中主摄使用的是索尼IMX700 RYYB传感器，CMOS尺寸达到1/1.28英寸，支持2.44μm四合一超大像素。有着极强的夜间拍摄能力和超高清视频拍摄能力。

荣耀30 Pro采用了4000万像素超感光主摄+1600万像素广角镜头+50倍潜望式手持超稳长焦镜头。

当然，荣耀30系列全系列均配备50倍潜望式手持超稳长焦镜头，这可就为长焦拍摄带来了不少的提升。

荣耀30 Pro和荣耀30 Pro+均采用了麒麟990 5G SoC，支持超快5G网络；荣耀30手机则首发麒麟985 SoC。通信能力上，荣耀30 Pro+和荣耀30 Pro搭载麒麟W650自研Wi-Fi 6+芯片，端到端支持160MHz超大频宽，最大带宽达到2.4Gbps，抗干扰能力更强。

在续航方面，荣耀30 Pro+和荣耀30 Pro均采用了4000mAh大电池，均支持40W超级快充，荣耀30 Pro+同时支持27W无线超级快充。

目前，荣耀30系列已经正式推出，荣耀30 6+128GB版售价2999元，8+128GB版本售价3199元，8+256GB版售价3499元；荣耀30 Pro 8+128GB版售价3999元，8+256GB版售价4399元；荣耀30 Pro+ 8+256GB版售价4999元，12+256GB版售价5499元。4月15日17:00开启预约，4月21日10:08全面开售。