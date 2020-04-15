荣耀30 Pro+初体验：明眸深深，见微望远

一直以来，人类对星空都有着无尽的遐想。而望远镜则成为了人类探索世界的重要工具。如今，手机技术的革新让我们看到更多探索世界的可能，我们用镜头记录看过的风景，用卫星定位丈量自己的旅程，用高速的移动网络与世界分享自己的生活。这一切都让我们的生活不断的改变。



荣耀在4月15日正式推出了全新的荣耀30系列手机，全系标配50倍潜望式长焦镜头，40W超级快充，满足了人们对遥远实物的向往，而荣耀30 Pro+手机则融入了索尼最新的IMX700图像传感器、90Hz高刷屏、立体声双扬声器、27W无线快充……

IT之家作为首批拿到荣耀30 Pro+手机的媒体，通过几天的快速体验，简单的分享一下荣耀30 Pro+的使用感受。

外观

荣耀30 Pro+共有三款配色，IT之家此次拿到的是8+256GB版钛空银配色荣耀30 Pro+手机。全新荣耀30 Pro+手机采用3D曲面AG磨砂玻璃工艺后盖，手感温润，持握非常舒服。配色给人的感觉极像是山峰的皑皑白雪，银色中透着浅紫色，潮味十足。

手机背部引入了全新的HONOR LOGO设计，通过透镜纹理工艺，HONOR LOGO与底面磨砂形成和谐的对比，在不同的角度下可以呈现悬浮的效果，拿在手上极具辨识度。

这里荣耀30 Pro+手机带来了强大的后置三摄影像系统，三颗摄像头分别是5000万像素主摄、50倍潜望式超稳长焦镜头以及1600万像素超广角镜头。其中5000万像素像素主摄采用的是索尼最新的IMX700 RYYB传感器，感光面积达到1/.1.28英寸，是现阶段业界最大底的一款产品。

荣耀30 Pro+手机正面采用了一块6.57英寸90Hz刷新率的超曲OLED飞瀑屏，分辨率为2340x1080，曲面的设计持握感更加的舒适，荣耀30 Pro+手机最薄处为8.38毫米，整机重约190克，在5G手机中可以说是非常轻巧的了。

荣耀30 Pro+手机左上方配备了3200万像素超清自拍镜头和800万像素广角镜头，支持多人自拍以及4K 30帧视频拍摄，方便聚会达人和Vlog人士记录生活。

荣耀30 Pro+手机内部搭载麒麟990 5G SoC，支持5G双模网络，同时荣耀30 Pro+还支持凌霄650 Wi-Fi芯片，支持Wi-Fi 6+网络，最大下行速度可以达到2.4Gbps。针对热爱游戏的年轻群体，荣耀30 Pro+手机配备立体声双扬声器、线性马达和VC液冷散热技术，可以在休闲娱乐过程中有更好的一个体验。

荣耀30 Pro+手机搭载4000mAh大电池，标配一个40W的超级快充适配器，同时附赠USB Type-C转3.5毫米耳机接口。

作为一款强悍影像旗舰手机，荣耀30 Pro+手机在拍照上的体验如何？我们通过样张来看看荣耀30 Pro+为我们带来哪些惊喜。

拍照

荣耀30系列全系标配50倍潜望式超稳远摄，而荣耀30 Pro+手机作为荣耀最顶尖的技术的集合体，强大的三摄组合自然也是不负众望。荣耀30 Pro+手机核心的三颗后置摄像头参数如下：

主摄像头：5000万像素，f/1.9

长焦镜头：1200万像素，f/3.4

广角镜头：1600万像素，f/2.2

荣耀30 Pro+手机主摄像头采用了5000万像素超感光镜头，像素面积达到1/1.28英寸，索尼最新的IMX700 RYYB传感器让荣耀30 Pro+有着更清晰的拍摄效果以及强大的光线感知能力，荣耀30 Pro+手机最高支持ISO 409600，这就意味着即便是在极暗光条件下，荣耀30 Pro+手机依旧拥有强大的感光能力，同时荣耀30 Pro+手机支持2.44μm Quad Bayer四合一超大像素，每个大像素拥有8核对焦能力。

荣耀30 Pro+手机通过潜望式镜头实现5倍光学变焦、10倍混合变焦、50倍数码变焦，支持OIS光学防抖+AI长焦超级防抖，内置的光学元件搭配AF驱动马达可以实现更稳定的光学防抖效果。AI长焦防抖通过强大的AI能力实现文字、人像画质增强。

荣耀30 Pro+手机引入了AI RAW超级人像引擎，拍摄后的RAW图像数据会被传输到麒麟990 5G芯片的NPU中，NPU通过算法处理获得更好的细节效果、色彩表现、亮度和动态范围，这一过程相比于通过后期的图像处理信息损失最小。处理后的RAW图会再传到ISP中进行下一步处理。

荣耀30 Pro+手机所搭载的IMX700传感器让荣耀30 Pro+在暗光环境下也可以拍摄高品质视频，荣耀30 Pro+手机最高支持ISO 12800和4K 60帧视频拍摄，即便是在暗光环境下也能拍摄高品质视频。

接下来，我们通过样张来看看荣耀30 Pro+手机在拍照上的强大表现。

1、 自然光样张

荣耀30 Pro+手机的5000万像素超感光主摄像头提供了非常宽广的动态范围，画面中的明暗细节保留的都十分完整，画面也未出现欠曝或者是过曝的现象，彩色还原也是比较精准。

在光线良好的情况下，荣耀30 Pro+手机样张画面纯净，色彩浓郁，远处彩色围栏的桥、近处斑驳的锁链，这些都很好的展现在画面中，并没有失焦情况。

在高光比情况下，荣耀30 Pro+手机很好的呈现人物细节，即便是拉低曝光，我们依旧能看到像素情况下，画面细节仍旧不错。

荣耀30 Pro+使用的1600万像素广角镜头光圈大小为f/2.2，它除了是广角同时也肩负着微距镜头的任务。我们看到荣耀30 Pro+手机在广角场景下能表现不错，可以很好的呈现大型建筑物的全貌。

微距效果上，我们看到，荣耀30 Pro+手机可以很好的拍摄物体的细节，同时，色彩表现也非常的不错。

自然光下荣耀30 Pro+手机的50倍超稳长焦镜头能快速的帮助我们拍摄到远处的物体，在自然光下，我们看到远处的樱花只需要拉近镜头就可以记录在手机上，同时景物也更清晰的展示在我们眼前。

针对我们看到荣耀30 Pro+手机的三颗摄像头各有各的特点，自然环境下，5000万像素主摄像头有更好的色彩表现和更清晰的细节展现，50倍潜望式超稳长焦镜头可以轻松捕捉远处的景象，而广角镜头无论是拍摄宏大的建筑还是拍摄微小的花朵细节都可以很好的记录。接下来，我们再来看看荣耀30 Pro+手机50倍潜望式超稳长焦镜头和其他镜头配合在细节上的表现。

2、 变焦样张

荣耀30 Pro+手机三颗摄像头配合可以实现最大50倍的变焦，我们首先对荣耀30 Pro+手机在常规场景下广角到20倍变焦场景下照片情况进行对比。以下五张图片分别是荣耀30 Pro+手机在广角、1倍变焦、5倍变焦、10倍变焦以及20倍变焦情况下拍摄得到的。

其中广角样张使用广角镜头拍摄，1倍变焦使用主摄像头拍摄，5倍、10倍、20倍变焦采用潜望式超稳远摄拍摄。通过样张我们看到，画面由远及近，荣耀30 Pro+手机在10倍变焦的情况下依旧能清晰的显示人物边缘轮廓，即便是已经进入数码变焦的20倍变焦，人物主体细节依旧清晰，包括头发、衣褶等细节。仿佛被拍摄人物就在眼前。

为了尝试荣耀30 Pro+手机的极限长焦拍照能力，IT之家来到青岛奥帆中心，在这里拍摄距离湾区直线距离2.3公里的海天中心，在荣耀30 Pro+手机10倍变焦场景下，我们可以看到在建的海天中心耸立在高楼之间，与背后的夕阳重合。虽然距离很远，但我们依旧能看清楚建筑物清晰的轮廓。

我们尝试把荣耀30 Pro+手机镜头拉到50倍最高的变焦倍数，这里由于变焦倍数过大，一点微小的晃动都会造成镜头的漂移，荣耀30 Pro+手机贴心的加入了画中画功能，方便高倍率长焦取景。

通过荣耀30 Pro+手机50倍潜望式超稳长焦镜头，我们可以拍摄到距离2.3公里的青岛海天中心顶冠部分的脚手架。在这种场景下拍摄，往往需要借助专业的照相机和专业的镜头，才能实现，如此远距离的拍摄，一般的手机甚至根本无法拉近。荣耀30 Pro+手机强大的50倍潜望式超稳远摄，可以轻松应对这样的场景。

3、 夜景样张

荣耀30 Pro+手机所采用的5000万像素超感光超清主摄无疑是夜间拍摄的利器，索尼IMX700 RYYB传感器的加入，配合1/1.28英寸大底以及四合一超大像素，荣耀30 Pro+手机可以拍摄更加清晰，光线更加充足的夜间照片。

以下主摄夜景样张均是在晚上7点前后拍摄，样张看起来光线充足，实际上使用其他手机拍摄已经几乎处于全黑状态。

这时候太阳已经落山，城市华灯初上，但海面一片昏暗，荣耀30 Pro+手机主摄像头拍摄则非常明亮，同时，细节清晰。海边的防波堤纹理清晰，远处天色已经全黑，但依旧可以拍摄出湛蓝的天空。

荣耀30 Pro+的夜拍表现可以用“夜视仪”来形容，画面亮度充足，曝光控制出色，对暗部的细节还原也比较到位，在样张中，远处的楼宇灯光高光一直控制的很出色。海面上城市楼宇倒映的光线也非常自然。

从大量的样张中我们看到，荣耀30 Pro+手机强大的拍摄能力让我们在夜间环境和长焦场景下可以拍摄出效果出众的照片。不过由于时间所限，我们无法展示更多样张以及前置相机拍照的能力，针对荣耀30 Pro+相机部分的体验内容，请关注IT之家后续的专项评测。

更多样张：

性能

聊完荣耀30 Pro+手机强大的影像系统，我们再对荣耀30 Pro+手机性能进行简单体验。荣耀30 Pro+手机搭载麒麟990 5G SoC，这枚芯片代表着目前麒麟900系列SoC性能的最高水准。麒麟990 5G是华为首款旗舰5G SoC，采用7nm+ EUV工艺制程，内部包含自研的达芬奇架构NPU，创新设计NPU双大核+NPU微核架构。性能已经在华为和荣耀很多的旗舰产品上得到展示，这里不多赘述。简单来看一下，荣耀30 Pro+的跑分情况：

荣耀30 Pro+使用了LPDDR4X内存和UFS3.1闪存，所以在AndroBench的读写测试中，有着超快的读写速度。这里我们使用和平精英有游戏对荣耀30 Pro+进行体验测试，在近10分钟的测试中，荣耀30 Pro+基本上稳定在60帧。这得益于麒麟990 5G SoC强大的综合性能优势。

荣耀30 Pro+手机5G体验自然是现阶段非常出色的，我们在IT之家所在的青岛国际动漫游戏产业园内找了5个地点进行实测，轻松跑满1Gbps的联通2985G套餐。荣耀30 Pro+手机同时引入了麒麟W650芯片，支持160Mhz超高频宽的Wi-Fi 6+网络，最高下行速度达到2.4Gpbs。

荣耀30 Pro+手机内置4000mAh电池，支持40W有线和27W无线双超级快充，实测40W有线超级快充，15分钟能充40%的电量，30分钟充75%的电量，全部充满需要50分钟。

除了刚刚讲到的拍照和性能等重要特性外，荣耀30Pro+对于能提升体验的产品细节也把控的很好，比如NFC、线性马达和正面的立体声双扬声器。该有的全都有，硬件上几乎没有短板。但由于时间问题，IT之家不能一次性的进行全面体验，后续我们将针对网友们关注的内容推出专项的体验评测，欢迎各位关注。

总结

荣耀30 Pro+手机全新的设计ID，结合摄影与性能的强大产品，让热爱时尚潮流年轻人能够更加易得的接触到现阶段荣耀最前沿的技术，它是一款极具核心竞争力的5G高端智能手机，这些核心竞争力包括创新ID设计、影像系统、5G体验、充电续航等等方方面面，并且荣耀30 Pro+手机真正的在移动影像和美学设计闯出了一片新天地。

对于初入职场的白领和年轻群体来讲，荣耀30系列这次全面的突破让我们看到荣耀在时尚、摄影领域的突破，而正是这些创新和前沿的突破，使得荣耀30 Pro+手机成为一款具有标杆意义的旗舰产品。