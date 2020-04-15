荣耀 30/Pro 发布会公布 Magic UI 3.1 升级计划：荣耀 20/PRO 等 4 月下旬开始

IT之家4月15日消息 今日下午，在荣耀30系列新品发布会暨荣耀春夏秀上，荣耀30/30 Pro/30 Pro+手机正式发布。荣耀30系列首次采用70度超曲飞瀑屏，搭配流线的中框与8.38毫米机身，拥有约190克的重量。

据IT之家整理报道，荣耀30 Pro+手机搭载了RYYB IMX700超感光主摄，DXOMARK 125分，全球第二高分。荣耀30/30 Pro/30 Pro+全系搭载50倍潜望式手持超稳远摄。荣耀30 Pro系列搭载 70°超曲飞瀑屏+独创张扬HONOR LOGO，彰显时尚潮流。荣耀30 Pro/30 Pro+搭载了旗舰级5G芯片麒麟990 5G SoC，荣耀30搭载了麒麟985 5G SoC芯片。荣耀30 Pro+支持90Hz屏幕。

除此之外，荣耀30系列发布会上，荣耀手机还公布了公布 Magic UI 3.1 升级计划，荣耀 20/PRO 等 4 月下旬陆续开始推送，包括：

“荣耀20、荣耀20 PRO、荣耀20S、荣耀20青春版、荣耀V30、荣耀V30 PRO、荣耀V20、荣耀Magic2、荣耀9X、荣耀9X PRO。”

特别提醒，荣耀20青春版，荣耀9X，荣耀9X PRO将升级至EMUI10.1，以上产品4月下旬陆续升级，具体产品升级时间参考官方公告。