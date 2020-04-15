2999 元至 5499 元，荣耀 30/30 Pro/30 Pro+ 手机正式发布

IT之家4月15日消息 今日下午，在荣耀30系列新品发布会暨荣耀春夏秀上，荣耀30/30 Pro/30 Pro+系列手机正式亮相。荣耀30系列首次采用70度超曲飞瀑屏，搭配流线的中框与8.38毫米机身，拥有约190克的重量。

荣耀手机官方已经公布荣耀30、荣耀30 Pro、荣耀30 Pro+手机的售价和上市信息：



荣耀30手机 6GB+128GB售价2999元，8GB+128GB售价3199元，8GB+256GB售价3499元。

荣耀30 Pro手机 8GB+128GB售价3999元，8GB+256GB售价4399元。

荣耀30 Pro+手机 8GB+256GB售价4999元，12GB+256GB售价5499元。

将在4月15日开启预售，4月21日正式上市。

下面是荣耀30手机介绍

在发布会现场，荣耀宣布麒麟985处理器，八核CPU，全新的Mail-G77 GPU，领先的双核NPU，5G下行速度快40%，上行速率快75%。荣耀30手机首发搭载麒麟985处理器。

麒麟985芯片的能效比是骁龙865+X55的1.5倍。

荣耀30手机设计潮美，5种时尚配色，还有6.53英寸OLED屏幕和魅眼屏，4000万超感光主摄+50倍潜望式超稳长焦镜头+800万广角+200万微距镜头，摄影也不在话下。薄至8.1mm、轻至185克，轻松握持超舒适，同时支持屏内指纹，搭载4000毫安时电池和40W超级快充。

下面是荣耀30 Pro、荣耀30 Pro+介绍

IT之家获悉，荣耀30 Pro、荣耀30 Pro+搭载麒麟990 5G处理器，性能大幅提升，NPU提高460%，AI算力高达70185分。支持全系列5G双模六频，在5G网络切换过程中更平衡流畅，让5G覆盖不再焦虑，四天线的SRS天选、WIFI6+双倍速率、荣耀30 Pro+支持90Hz屏幕刷新率，让游戏体验行云流水。

在荣耀30 Pro和Pro+上，采用VC液冷散热技术，即使是玩大型的游戏，都表现得非常的“冷酷”。为满足大家更畅快的体验，还配备了4000mAh大电池和40W超级快充，荣耀30 Pro+还支持27W的无线超级快充以及反向的无线充电。

荣耀赵明公布了荣耀30 Pro、荣耀30 Pro+的相机系统，带来超感影像，荣耀30 Pro搭载4000万超感光主摄IMX600、50倍潜望式超稳长焦，标配1600万超广角镜头；

荣耀30 Pro+采用5000万像素的RYYB的IMX700超感光主摄，拥有超大传感器及超大像素，还支持全像素八核对焦和AI RAW 超级人像引擎。对焦准、抓怕快、暗光也清晰。

荣耀30 Pro+采用RYYB IMX700超感光主摄，采用1/1.28英寸超大传感器，采用超大像素四合一等效为2.44μm，RYYB超感光增加40%的进光量，支持全像素八核对焦。

荣耀30 Pro系列配备50倍潜望式超稳长焦镜头，支持5倍光学变焦、10倍混合变焦和50倍数字变焦，还有双结构OIS光学防抖及AIS超稳长焦防抖。当你拉近远方拍摄时，长焦画中画和超快定位镜，能有效规避抖动产生的偏差，移动中也能快速找准目标物体，清晰感受远方的美。

荣耀30 Pro、荣耀30 Pro+支持4K 60fps超清视频拍摄、4K 30fps前置摄像，4K延时摄影，荣耀30 Pro+支持全像素八核对焦、1920fps超级慢动作拍摄。

荣耀30 Pro系列支持3200万和800万超广角双摄自拍，带来更多自拍乐趣。背景虚化自然，让你更突出，逆光情况下细节也清晰。相信我，用它自拍，从此你就是朋友圈的主角。

IT之家了解到，荣耀30系列采用6.57英寸OLED屏，搭配万阶调光和电影级色彩渲染，除采用AG磨砂工艺的钛空银，拥有霓影紫、流光幻境、幻夜黑与绿野仙踪等颜色。

荣耀30系列背面拥有独创的大写HONOR，特定角度下，还有独特悬浮视觉效果。

荣耀30 Pro和荣耀30 Pro+机身最薄为8.38毫米，机身重量分别为186克和190克。