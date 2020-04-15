华为任正非：思想上艰苦奋斗，员工在穷国生活标准要超瑞士富人区

IT之家4月15日消息 4月14日，华为心声社区对外公开了2020年4月1日任正非在后勤服务改善座谈会上的讲话，任正非在讲话中说，“奋斗的目的是什么？过幸福生活，公司一直倡导在思想上艰苦奋斗，没有说过要在生活上艰苦。”

华为任正非提出，对于整个公司来说，坂田就是最低标准，所有海外的标准都要高于坂田，我希望把这优质的服务带到海外艰苦国家去。而且越艰苦的地区标准要越高，艰苦国家（如南苏丹等）的生活标准要超过瑞士富人区，办公标准不能低于欧洲标准。

IT之家还了解到，任正非建议，对于华为园区餐饮门店进行优胜劣汰，标准由评标委员会评定，比如经营排名前50%的店每年降1%的房租，经营不好的店每年涨2.5%的房租，通过这样的挤压方式进行末位淘汰。

任正非在后勤服务改善座谈会上的讲话

2020年4月1日

总体而言，这几年公司的餐厅、咖啡厅等门店在繁荣园区方面有一定进步，但还有差距。我们食堂要多元化的优质供应，满足大多数人的需求；咖啡厅作为一种补充，给误餐者有任意时间补餐的机会，给一些员工适当放松一下的高尚空间，以及为小型会议作适当灵活的高端服务。这都是公司软环境改善的进步，走得不错。但是不错与很好之间还是有差距的，要瞄准未来，从各方面来改进，让园区生活更加丰富多彩，国内带头做个好榜样，海外要高于国内标准，因为他们收入高，适当铺上台布、插上鲜花。在座“民兵”都是我们国内服务的榜样，今天我想听听大家的意见，看看管理中还有什么问题；并通过和你们的座谈，将提升海外生活质量的观点传递到海外去。

一、伙食供应、夜宵、健康活动目的是保障员工身体健康，要对应员工需求，提供多样化选择。团结一切可以团结的力量，共同奋斗打胜仗。

第一，伙食供应、体育健身、夜宵是公司对员工的关爱，在员工冲锋的同时保障身体健康，所以要对应员工的需求。餐饮是自由开放的体系，不要搞成标准化，应该做得多样化，让员工有选择。我们要解决优质优价，充分竞争，坚持对供应商的末位淘汰。夜宵不是福利，是为了让大家吃好，解决肚子饿的问题。夜宵形式多种，满足不同类型的员工需求，我知道现在还有一部分加班员工不去领夜宵，夜宵要更加丰富多彩、多元化，如果大家都抢着买你的，你就成功了。你们应该吸引这些人吃夜宵，他们的身体健康要保障，把餐食送到战壕里，体现关爱。

第二，要满足特定人群对伙食、咖啡厅的简餐及夜宵的需求。大家要创造一个软环境，让大家感受优雅。

第三，夜宵是以人为本，不是以工卡为本，扩大夜宵领取的人群范围，除了华为员工，还要包含值夜班的外包员工、合作方、服务人员（保安、保洁、司机等）……。比如，南方工厂的员工是24小时轮班，他们对夜宵的需求比较大，一部分是计划内的需求，一部分是计划外的需求，两者都要保证它的生产需求。另外，南方工厂继续执行伙食补贴的措施。

二、逐步放开门店的竞争边界，优胜劣汰。餐厅要重视厨师、重视餐饮质量，咖啡厅要对标国际会议中心的服务标准，提升服务。

第一，开放市场化竞争，鼓励多元化经营，员工自愿选择，促进慧通门店服务质量的改善。我们现在对一些新生餐饮会划界限保护，保护的围墙原来有2米高，慢慢降到1.5米、1米、30厘米……，逐渐就没有界限了，鼓励大家进行市场化竞争。门店经营得越好，机会就越多，房租越优惠。门店的优胜劣汰由评标委员会评定，比如经营排名前50%的店每年降1%的房租，经营不好的店每年涨2.5%的房租，通过这样的挤压方式进行末位淘汰。华为园区只保留优秀的门店，只有好“农民”才能多割“韭菜”，所以每个门店都要踏踏实实做好。现在开始改善国内餐厅的革命，这个革命是要改到海外去的。

第二，餐厅餐饮服务即要高价也要高质量，让员工愿意吃得好、吃得更健康。华为人才高端化，餐饮也要相匹配，走上高端化，高价高质，提升公司竞争力。餐厅进行充分市场竞争，让员工得到优质优价的服务。行政部门不要管控价格，主要管理好食品安全及质量，做好供应商绩效考核，优胜劣汰。餐厅多赚点钱，要用于改善质量、改善条件，让员工享受到优质服务。员工也要理解，厨师、服务员……也需要改善生活，他们为绅士淑女服务，他们也是绅士、淑女。价格偏高是有利于优化的。

第三，员工咖啡厅要对标国际会议中心的接待标准，用高质量服务赢得客人的认可，希望坂田的咖啡厅能做出一个榜样。私营老板们要带头学习日本清洁工的认真，搞得认真干净，铺上桌布、摆上鲜花，提高咖啡厅的品味，微笑服务。国际会议中心的微笑卡做得很好，谁服务好就别上一张微笑徽章，卡上面刻上他的名字，挂满了微笑服务卡的就是优质服务员，就可以涨薪。私营门店也可以学习这样的方式，期待你们有好的服务，那时我去你们那里喝咖啡。

三、改善员工的工作和生活环境，把坂田的优质服务带向海外，而且海外标准高于坂田，越艰苦的地区标准越高。

奋斗的目的是什么？过幸福生活，公司一直倡导在思想上艰苦奋斗，没有说过要在生活上艰苦。目前餐厅、咖啡厅、夜宵等各方面都有很大进步，随着公司发展，后勤服务还要进一步改善，提高员工的生活标准。对于整个公司来说，坂田就是最低标准，所有海外的标准都要高于坂田，我希望把这优质的服务带到海外艰苦国家去。

第一，我曾讲过，越艰苦的地区标准要越高，艰苦国家（如南苏丹等）的生活标准要超过瑞士富人区，办公标准不能低于欧洲标准。在发达国家可以到“香榭里大街”喝杯咖啡，但是艰苦国家很难，能否在艰苦国家建立一种机制？现在中国边防军人的住宿环境、就餐补给上改善很大，有大营房、新鲜蔬菜，已不是当年守哨卡的艰苦状态了。那么“一人一厨一狗”的现象在华为公司也不应该存在，我们要舍得花钱买发电机、空气净化系统、纯净水净化系统……，在最前线守“哨卡”的员工应该是我们关爱最多、最幸福的员工。

第二，海外的伙食补贴直接转成伙食费交给食堂，员工自己也要出一部分。前些年定的15美元补贴，在有些代表处被当成了全部伙食费，这是错误的，有些地区一天15美元够吃吗？员工要舍得吃，身体不好就可能适应不了华为的工作。补贴+员工自掏给食堂的伙食费，用不完怎么办？可以结余到下个月，三个月作废，不能归已。海外员工有很多补贴，代表处的各种活动，员工也要出钱，不能全是公司给；并且提倡按国际标准给服务员、厨师、司机等支付小费。

第三，我们要不断丰富员工在海外的生活，鼓励海外一些大代表处的家属参与到改善公司生活环境的战斗中，比如家属经营咖啡厅等，在关怀员工的同时不要忘了对海外家属的关怀。

报送：董事会成员、监事会成员

主送：全体员工

二〇二〇年四月十四