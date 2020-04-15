雷军董明珠第二个五年之约：小米首战领先格力

IT之家4月15日消息 雷军、董明珠的“10亿赌约”想必许多人都知道，而关于此次赌约，还得追溯到6年前。

2013年12月12日，在中国经济年度人物颁奖盛典上，小米CEO雷军向董明珠立下战书。雷军表示，如果小米在5年内营业额击败格力，董明珠董总输我一块钱。而董明珠不甘示弱，表示要赌就赌10个亿，这就是所谓的“10亿赌约”。

2018年财报显示，格力营收为1981.23亿元，小米营收为1749亿元，此轮格力赢下赌局。之后，雷军和董明珠之间的较量并没有结束，直接开启下一个5年赌约。

据IT之家获知，4月14日晚间，格力电器发布2019年度及2020年第一季度业绩预告。业绩快报显示，格力电器2019年营收为2005.08亿元，同比增长0.24%，净利润246.72亿元，同比下降5.84%。

2020年3月31日，小米集团发布2019年Q4季度及全年财报，其显示，小米Q4营收为564.7亿元，同比增长27%，经调整净利润23.4亿元；2019全年，小米总营收达到2058亿元，同比增长17.7%，经调整净利润达到115亿元，同比增长34.8%。

如此看来，在第二个五年之约的2019年首年，小米营收已经超过了格力电器，暂时小米领先。