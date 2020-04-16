等了四年的小钢炮，苹果 iPhone SE 第二代开启性价比之战

4月15日晚间消息，苹果公司正式发布iPhone SE二代手机，这款传闻多年的产品终于出现，国内定价人民币3299元起。本周五开始预定，4月24日开始送货。

黑、白、红三种颜色的iPhone SE（图片来自苹果官网）

或许因为新冠疫情缘故，苹果公司今年并没有举办线下春季发布会，新品直接在官网更新就算作发布。但跟去年不同的是，今年春季几款新品时间距离较长：2020款新iPad Pro，MacBook Air等在3月18日已经发布，今天iPhone SE二代出现在苹果官网，已经是近一个月之后。

等了四年的“小钢炮”

关于iPhone SE手机的传闻已经出现了多年，自2016年iPhone SE第一代产品发布之后，SE系列后续产品一直没有再更新。很多喜欢小屏手机的用户这一等就是四年时间。

今年的新品名字仍是“iPhone SE”，没有其他后缀，它拥有跟iPhone 8相似的外观，外观上的差别或许只有苹果logo从之前iPhone 8的背部偏上移动到了中间。

iPhone SE具备IP67级别抗水防尘能力，配备4.7英寸LCD材质屏幕，支持原彩显示，没有全面屏，也没有“刘海”，而是配备了Touch ID指纹识别。新机有黑、白，红三种颜色；64GB、128GB和256GB三种存储规格可选。

黑色iPhone SE（图片来自苹果官网）

一些现有旗舰产品的特性也出现在iPhone SE这款产品上，例如18W快充，千兆LTE网络，以及WiFi 6无线网络标准的支持。

这类屏幕较小但性能不错的产品，通常被国内用户称为“小钢炮”，iPhone SE二代正是此类。虽然因为屏幕尺寸缘故，看视频或游戏的感官不像iPhone 11 Pro Max等大屏产品那么完美，但在性能上不输后者。并且有一部分用户认为屏幕小正是它的优点：机身轻巧，便于携带。

“最好的单镜头摄像系统”：A13才是幕后主角

新机变化最大的地方在内部，新iPhone SE搭载了苹果当前最新的A13仿生芯片。它是iPhone 11系列同款，相比之前，在运算、图形、AI机器学习等方面有很大提升。并且可说是手机行业目前最强的芯片。

正是A13的存在，让iPhone SE的日常使用及拍照体验都能与现有旗舰类似。可以说，是A13+iOS系统，决定了iPhone的核心体验。

根据苹果官方的数据，A13仿生芯片的CPU部分比A9（也就是上代iPhone SE）性能提升2.4倍；GPU图形性能部分提升4倍，还有相应的AI机器学习能力，这些决定了它的使用流畅度，并可以运行AR应用等比较考验运算能力的场景。

同样的，A13仿生芯片也成了拍照体验的推进力。

白色iPhone SE（图片来自苹果官网）

从数据上看，iPhone SE只有一颗1200万像素广角镜头，等效28毫米，光圈f/1.8，支持OIS光学防抖。但在A13芯片的加持下，不仅提升了拍照质量，还具备了一系列旗舰机的拍照玩法，比如人像模式、4K视频、Slo-mo慢镜等，甚至它的前置镜头在A13的加持下也支持人像模式。苹果又一次用芯片+算法加强了iPhone的拍照能力，这种做法其实也普遍用于整个手机行业。

当然，iPhone SE毕竟只有一颗镜头，多镜头系统的光学变焦等功能它就不能实现了。

定价3299元起 苹果再谈“性价比”

iPhone SE采用了类似iPhone SE初代的策略：采用一个之前产品的外观，但配上跟目前旗舰产品性能一致的处理器，由此省了一笔外观设计和模具费用，但其核心体验又能跟iPhone 11系列持平。

并且3299元这个价格，几乎跟四年前的初代iPhone SE一致（3288元），对苹果来讲，这是他们第二次发布“性价比iPhone”。还要考虑到，当年的iPhone SE是16GB起步，今天是64GB。且四年前的多数国产安卓旗舰也不过3000元档位。

虽然iPhone SE整体体验跟旗舰iPhone 11 Pro系列有差别，外观也显得“复古”，但不到Pro系列一半甚至三分之一的价格，让它性价比显得颇为突出。尤其是在今年骁龙865系列安卓旗舰机都在涨价的大背景下。苹果似乎有意在此时重启iPhone SE系列，收割一波安卓用户。

另外，即便抛开安卓用户不谈，也依旧有不少仍在用iPhone 6s、iPhone 7等老款手机的用户在等待iPhone SE的到来。他们已经习惯iOS，又很在意价格。

从3000元到上万的iPhone产品线，核心性能基本一直，设计材质，拍照等方面制造差异

自2007年iPhone发布会之多年后，越来越多样的用户需求已经不是当初一年一款产品可以满足的，在之前的调查中，很多用户依然怀念Touch ID指纹解锁（新冠疫情戴口罩还加强了这种需求），并且希望有个性能足够强大、又便于携带的手机——这些恰好是iPhone SE二代优势。

对于苹果公司来讲，用这样一款“低门槛”的产品将更多人带入自家的生态，或让还在使用iPhone 7甚至iPhone 6s等旧手机的用户花较少的钱来次升级，也不失为一步好棋。

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