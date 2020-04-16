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苹果 iPhone SE 第二代发布 3299 元起，你会购买吗 ？

2020/4/16 0:29:16来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月15日消息 苹果新一代 #iPhone SE# 最终来了，欢迎围观。这一次，它不仅带来了 A13 仿生芯片，人像模式，高清 4K 视频，还有更触手可及的价格。

苹果iPhone SE第二代正式发布，可以看作是iPhone 8手机的全面升级款，搭载了A13仿生处理器，4.7英寸1334 x 750 像素分辨率，LCD Retina HD显示屏，326 ppi，并配有Touch ID，支持Haptic Touch操作。内置64GB、128GB、256GB存储。

新款iPhone SE配备了1200万像素f/1.8光圈广角相机，支持人像模式，下一代智能HDR，后置摄像头支持4K最高60fps视频拍摄，预装iOS 13系统。

新款iPhone SE支持IP67等级的防水防尘性能，无线充电功能，还支持18W快速充电，可在短短30分钟内提供高达50％充电。还支持Wi-Fi 6和千兆级LTE。

IT之家整理报道，新款iPhone SE有三种漂亮的颜色-黑色，白色和（PRODUCT）RED-并将于4 月 17 日星期五晚上 8 点预售，4 月 24 日星期五正式开售。国行版提供 64GB售价3299元、128GB 售价3799元、256GB 售价4599元。

点击访问：苹果中国官方在线商店

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关键词：iPhone SEiPhone苹果

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