外媒：苹果iPhone SE第二代略显过时，但相信能在中端市场赢得一席之地

北京时间4月16日凌晨消息，国外媒体今日发表文章称，虽然苹果公司今日发布的新一代低价iPhone SE手机在外观设计上略显过时，但相信能在由全面屏、多摄像头和5G所定义的中端市场赢得一席之地。

本周三，苹果正式发布了新一代低价手机iPhone SE，距离一代产品时隔四年之久。本周五，新iPhone SE开始接受预定，4月24日发货。其中，最基础的64GB版本售价399美元，较刚刚停产的iPhone 8便宜50美元。

该价位使得苹果在中端手机的海洋中处于出人意料的强势地位，这对预算有限的“果粉”，或小屏手机爱好者来说，无疑是个好消息。苹果上一次发布iPhone SE一代产品，还是在2016年。当时，这款产品将现代的性能挤入到备受欢迎的iPhone 5s机身中。

这一次也不例外。从很多方面讲，新iPhone SE就是一款经过改版的iPhone 11。它再次使用了4.7英寸的Retina显示屏，防水和防尘达到IP67评级，配备了经典的Touch ID传感器，以及一个单一的后置摄像头。

最重要的是，它采用了苹果最新A13仿生处理器，与iPhone 11、11 Pro和11 Pro Max使用的芯片完全一样，看不到有任何调整或修改的迹象。这意味着：新iPhone SE可以让用户获得旗舰级的计算能力，甚至是iPhone 11都达不到。

与往常一样，苹果似乎对iPhone SE的摄像头特别兴奋：这是一款1200万像素的传感器，至少在数据上与iPhone 11使用的主摄像头有惊人的相似之处。例如，这两款相机都有相同的分辨率，以及f/1.8光圈。

拍照方面，从苹果向记者展示的照片来看，似乎足够令人印象深刻，包括那些用iOS的肖像模式拍摄的照片。至于实际的拍照体验，还有待观察。但由于新iPhone SE使用了功能强大的A13芯片组，机器学习对图像处理的增强应该意味着其拍照能力不会差。如果用户更看重视频，它还可以录制分辨率高达4K的视频。

关于新iPhone SE的摄像头，还有其他一些地方需要注意：与iPhone 11一样，它支持苹果的电影视频稳定功能，但与其高端设备不同的是，它没有专门的夜间模式。此外，用户还可以使用700万像素的前置摄像头自拍。

长话短说，新iPhone SE可能看起来有些过时，但它似乎将强大的功能和一些现代的活力塞进了一个非常便携的包装中。但问题是，在一个日益被大而漂亮的屏幕、多个摄像头、甚至是5G所定义的中端手机市场，新iPhone SE能够占据一席之地吗？对此，国外媒体认为可以，但可能还要等上几个星期才能确定。

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