京东：刘强东投票权78.5%，腾讯仍是最大外部股东

IT之家4月16日消息 4月16日，京东向美国证券交易委员会递交20-F文件，披露公司最新的股东持股状况。该文件显示，截至今年2月29日，京东董事会主席刘强东持股15.1%，与去年同期相比下降0.3%，投票权达78.5%。腾讯仍是京东最大外部股东，持股比例达17.9%，投票权占4.6%。

IT之家了解到，财报数据显示，2019年，京东集团全年净收入为5769亿元人民币(约829亿美元)，同比增长24.9%。