内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>iPhone之家>iPhone新闻

苹果 Xcode 11.4.1 更新：新增 iPhone SE 第二代模拟器

2020/4/16 17:01:13来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月16日消息 4月15日晚间，苹果发布了iPhone SE 第二代新品手机，可以看作是iPhone 8手机的全面升级款，搭载了A13仿生处理器，4.7英寸1334 x 750 像素分辨率，LCD Retina HD显示屏，326 ppi，并配有Touch ID，支持Haptic Touch操作。内置64GB、128GB、256GB存储。

IT之家获知，现在苹果开发者网站显示已经发布了Xcode 11.4.1，开发者可以更新你的应用程序以使用新功能，并针对API更改测试你的应用程序。另外，Xcode 11.4.1 已经新增iPhone SE 第二代模拟器。模拟器指针捕获模式现在可以处理原始的Apple Magic Mouse鼠标。

Xcode 11.4.1包括适用于iOS 13.4，iPadOS 13.4，tvOS 13.4，watchOS 6.2和macOS Catalina 10.15.4的SDK。Xcode 11.4.1版本支持针对iOS 8及更高版本，tvOS 9及更高版本、watchOS 2及更高版本的设备上调试。使用Xcode 11.4.1需要一台运行macOS Catalina 10.15.2或更高版本的Mac设备。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：XcodeiPhone SE苹果

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    