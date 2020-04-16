苹果 Xcode 11.4.1 更新：新增 iPhone SE 第二代模拟器

IT之家4月16日消息 4月15日晚间，苹果发布了iPhone SE 第二代新品手机，可以看作是iPhone 8手机的全面升级款，搭载了A13仿生处理器，4.7英寸1334 x 750 像素分辨率，LCD Retina HD显示屏，326 ppi，并配有Touch ID，支持Haptic Touch操作。内置64GB、128GB、256GB存储。

IT之家获知，现在苹果开发者网站显示已经发布了Xcode 11.4.1，开发者可以更新你的应用程序以使用新功能，并针对API更改测试你的应用程序。另外，Xcode 11.4.1 已经新增iPhone SE 第二代模拟器。模拟器指针捕获模式现在可以处理原始的Apple Magic Mouse鼠标。

Xcode 11.4.1包括适用于iOS 13.4，iPadOS 13.4，tvOS 13.4，watchOS 6.2和macOS Catalina 10.15.4的SDK。Xcode 11.4.1版本支持针对iOS 8及更高版本，tvOS 9及更高版本、watchOS 2及更高版本的设备上调试。使用Xcode 11.4.1需要一台运行macOS Catalina 10.15.2或更高版本的Mac设备。