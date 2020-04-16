刘作虎：一加是国产手机中唯一5G大满贯厂商

4月16日晚间消息，一加8系列国内今晚发布。一加CEO刘作虎认为2020年将是5G手机大爆发之年，而一加是国产手机当中唯一能够支持5G低频、中频、高频毫米波各个频段的大满贯厂商。

发布会开始，刘作虎回顾了一加2019年的成绩。来自Counterpoint Research发布的全球高端手机市场调研报告显示，一加成为苹果、三星、华为之后排名第四的手机厂商。

而在印度市场，一加还超越了三星、苹果，以33%市场份额占据高端第一的位置。

另外，一加也是国产手机中唯一以高端定位打入美国运营商市场的品牌，与T-Mobile、Verizon等主流运营商达成了合作。

刘作虎认为，2020年将是5G手机爆发之年。而一加在5G方面拿下了大满贯，成为国产手机当中唯一能够支持5G低频、中频、高频毫米波各个频段的厂商。

据了解，在配置上，一加8采用了6.55英寸OLED屏幕，刷新率为90Hz，搭载高通骁龙865旗舰平台，前置1600万像素，后置4800万三摄，电池容量为4300mAh，支持Warp Charge 30W闪充。

而一加8 Pro则采用了6.78英寸Fluid AMOLED挖孔屏，3168x1440分辨率，刷新率为120Hz，搭载了高通骁龙865旗舰平台，前置1600万像素，后置四摄方案（4800万主摄+4800万超广角+800万长焦+500万），支持3倍光学变焦，电池容量为4510mAh，支持30W无线闪充，支持IP68级防尘防水。

在配色方面，一加8系列除了黑色、绿色之外，还有Interstellar Glow星际光的，一加8 Pro还有蓝色的。