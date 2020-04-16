一加云耳 Z 全新蓝牙耳机发布：充电10分钟，听歌10小时

IT之家4月16日消息 在一加8系列发布会上，官方还发布了神秘新品一加云耳 Z 全新蓝牙耳机，官方表示这款耳机继承了云耳 2 所有便捷功能，重量减轻 12%，充电10分钟，听歌10小时。

IT之家了解到，一加云耳 Z 充满续航达 20 小时，有经典黑、宝石蓝、薄荷绿、燕麦白四种配色，售价为249 元。功能方面，一加云耳 Z 采用了磁吸开关，支持快速配对，耳机的重量为27.5g。