vivo NEX 3 5G 推送 Funtouch OS 10 正式版更新

IT之家4月16日消息 据IT之家网友反馈，近期vivo NEX 3 5G 手机推送了 Funtouch OS 10 正式版更新，更新版本vivo rev 6.10.1 (3.76 GB)，系统版本升级至Funtouch OS 10 & Android 10，底层升级，进一步提升系统运行性能和稳定性。

更新版本:vivo rev 6.10.1 (3.76 GB)

新版本给您带来了更稳定的系统，期待您的升级!

推荐

系统版本升级至Funtouch OS 10 & Android 10，底层升级，进一步提升系统运行性能和稳定性。

Jovi

Jovi主页换新颜，全新的Jovi主页将各类信息更直观的呈现在你眼前，让你轻松过好每一天。

新增电话秘书，遇到不方便接听，或遇到陌生号码、推销号码来电时，你可以让电话秘书帮你接听电话。

更新驾驶场景功能，Jovi语音、丰富的快捷方式、智能解锁、来电播报等功能在驾驶环境中给你带来更便捷的使用体验。