vivo NEX 3 5G 推送 Funtouch OS 10 正式版更新

IT之家4月16日消息 据IT之家网友反馈，近期vivo NEX 3 5G 手机推送了 Funtouch OS 10 正式版更新，更新版本vivo rev 6.10.1 (3.76 GB)，系统版本升级至Funtouch OS 10 & Android 10，底层升级，进一步提升系统运行性能和稳定性。
更新版本:vivo rev 6.10.1 (3.76 GB)
新版本给您带来了更稳定的系统，期待您的升级!
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系统版本升级至Funtouch OS 10 & Android 10，底层升级，进一步提升系统运行性能和稳定性。
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