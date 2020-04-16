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vivo NEX 3 5G 推送 Funtouch OS 10 正式版更新

2020/4/16 23:14:12来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月16日消息 据IT之家网友反馈，近期vivo NEX 3 5G 手机推送了 Funtouch OS 10 正式版更新，更新版本vivo rev 6.10.1 (3.76 GB)，系统版本升级至Funtouch OS 10 & Android 10，底层升级，进一步提升系统运行性能和稳定性。

更新版本:vivo rev 6.10.1 (3.76 GB)

新版本给您带来了更稳定的系统，期待您的升级!

推荐

系统版本升级至Funtouch OS 10 & Android 10，底层升级，进一步提升系统运行性能和稳定性。

Jovi

  • Jovi主页换新颜，全新的Jovi主页将各类信息更直观的呈现在你眼前，让你轻松过好每一天。

  • 新增电话秘书，遇到不方便接听，或遇到陌生号码、推销号码来电时，你可以让电话秘书帮你接听电话。

  • 更新驾驶场景功能，Jovi语音、丰富的快捷方式、智能解锁、来电播报等功能在驾驶环境中给你带来更便捷的使用体验。

  • Jovi物联升级，结合AI能力，现在可以自动发现家里或办公室的智能硬件，帮助你快速连接设备，并通过语音、场景设置来智能控制你的智能硬件。

智慧桌面

  • 智慧萌宠支持语聊，通过语音和你心爱的萌宠交交心吧。

儿童模式

  • 主界面全新改版，更趣味的视觉设计，孩子更喜欢。

  • 内容更加丰富，可按年龄阶段给孩子推荐适合的内容，包含科普益智、艺术熏陶等数十种分类，视频数量超200个。

i管家

  • 安全检测，对手机进行全面的安全检测，为你营造安心的用机环境。

  • 智能清理推荐，根据手机状态，智能为你推荐容易清理的内容，让数据清理变得更加简单。

  • 屏幕使用时间，统计你的手机使用时间、解锁次数、收到通知次数，让你能直观感知每天的用机情况。

快捷中心

  • 新增用于一键清除桌面角标的快捷方式，让桌面瞬间变清净。

录音机

  • 增加了倍速播放功能，提升播放速度，收听录音更加高效。

计算器

  • 新增汇率换算功能，在线实时汇率数据，出国跨境了解汇率更加方便。

设置

  • 优化了部分菜单层级以及部分菜单功能的处理逻辑。

  • 增加了锁屏充电效果自定义选项，选一个你喜欢的充电效果，手机锁屏后也能绽放个性。

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关键词：vivo NEX 3安卓10

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