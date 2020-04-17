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索尼PS5年底上市数量有限：消息称首年产量不到600万台

2020/4/17 9:10:17来源：网易科技作者：天门山责编：远洋评论：

4月17日消息，据国外媒体报道，消息人士透露，Play Station 5（PS5）游戏机即将推出，索尼计划压缩其第一年产量，大幅低于其上代产品同期数字。

索尼之所以限制PS5第一年产量，它预计PS5的高配置导致过高定价而抑制了市场需求，并且Covid-19疫情已经影响了PS5营销推广计划。

索尼已告知代工厂商，在截至2021年3月的本财年，它将生产500至600万台PS5。PS4（Play Station 4）在2013年11月推出后的最初两个季度，卖出了750万台。

业内人士预计，PS5定价将在499美元至549美元，配件成本的增加推高了PS5的价格。

消息人士透露，索尼的战略是，在PS5供应仍然有限情况下，将现有PS4作为桥梁，把新用户纳入Play Station网络服务平台。

PS4现售价为300美元，PS4 Pro为400美元。当PS5推出时，索尼可能会降低PS4系列价格，以刺激PlayStation Plus会员计划和PlayStation Now游戏流服务新用户增长。

索尼首席执行官吉田健一郎(KenichiroYoshida)表示，索尼目标是增加经常性收入，而非仅仅硬件出售。

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关键词：PS5

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