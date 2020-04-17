小米MIUI主题商店新增息屏板块

IT之家4月17日消息 据IT之家网友投稿，小米MIUI主题壁纸应用迎来内测更新，新增息屏板块，为支持息屏显示的机型提供多种炫酷的显示图案。

去年9月份MIUI 11正式发布时，小米同时宣布MIUI主题全面免费（少量涉及版权内容主题除外），并以流量分成的方式进行收益结算，替代付费+免费结合的市场模式。

有消息称，MIUI 12将很快到来，会在系统动画上有大提升，并且会针对目前很火的高刷新率做优化，整个系统会在流畅度上有大幅度提升。