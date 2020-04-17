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华为推出企业智慧屏 IdeaHub 系列：4K投屏，低时延书写

2020/4/17 16:59:41来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家4月17日消息 华为企业智慧屏IdeaHub系列现已发布，包括IdeaHub S 白玉石、IdeaHub Pro 白玉石和IdeaHub Enterprise 钛金灰，6月8日开卖。

参数方面，IdeaHub S采用了1080p镜头，支持1080p数据共享和Auto-framing 华为云配套；IdeaHub Pro 采用4K镜头，支持4K数据共享和发言人跟踪华为云配套；IdeaHub Enterprise 采用4K镜头支持4K数据共享、发言人跟踪、实时字幕翻译和多模态会议记录。

IT之家了解到，在设计方面，华为企业智慧屏采用了极简轮廓，一体化贯穿拉伸，360°无螺钉和芭蕾舞腿艺术支架。作为协作白板，华为企业智慧屏支持35ms超低书写时延、智能手写识别和双向标注，打包带走功能。华为企业智慧屏支持原生WeLink会议、 H.265 1808p高清视频和4K30帧极清流畅投屏。除此之外，这款产品还支持智能音幕、远场波束拾音、电子名牌、发言人跟踪、多模态会议记录等功能。

根据华为官方的说法，华为企业智慧屏HUAWEI IdeaHub是集智能书写、极清投屏、视频会议、开放办公应用市场为一体的智能终端产品，是面向企业团队协作的新终端品类，可以满足企业会议室、经理室、开放办公区等多场景的智慧办公需求。

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关键词：华为企业智慧屏

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