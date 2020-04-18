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《赛博朋克 2077》限量版微软 Xbox One X 套装提前泄露：外观炫酷，6 月发售

2020/4/18 7:52:08来源：IT之家作者：南桥责编：南桥评论：

IT之家4月18日消息 据Wccftech报道，有网友发现未公开的Xbox视频，提前曝光了《赛博朋克2077》限量版微软Xbox One X套装，视频显示该套装将于6月发售。

昨天IT之家曾报道，微软Xbox官网出现预热倒计时视频，信息指向《赛博朋克2077》限量版Xbox One将于4月20日公布，而限量版手柄也短暂现身加拿大亚马逊商店页面。

今天有网友在YouTube发现了Xbox官方账号的一条未公开的视频，视频内容正是《赛博朋克2077》限量版微软Xbox One X套装的外观展示，主题为“Glow-in-the-Dark”。视频不仅证实了手柄的存在，也展示了主机和手柄的更多外观细节，视频结尾还透露了套装的发售时间——6月，按照CDPR的计划，限量版将会提前游戏三个月左右发售。

IT之家注意到，Xbox官方YouTube账号也更换了相应主题的头像，稍作处理可以看出有与官网预告视频中风格类似的背景，还有“WORK IN PROGRESS - DOES NOT REPRESENT THE FINAL LOOK OF THE GAME”字样，意为工作仍在进展中，不代表游戏最终外观，可理解为“仅做参考，请以实物为准”。

更多视频截图：

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关键词：微软Xbox赛博朋克2077

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