《赛博朋克 2077》限量版微软 Xbox One X 套装提前泄露：外观炫酷，6 月发售

IT之家4月18日消息 据Wccftech报道,有网友发现未公开的Xbox视频,提前曝光了《赛博朋克2077》限量版微软Xbox One X套装,视频显示该套装将于6月发售。

昨天IT之家曾报道,微软Xbox官网出现预热倒计时视频,信息指向《赛博朋克2077》限量版Xbox One将于4月20日公布,而限量版手柄也短暂现身加拿大亚马逊商店页面。

今天有网友在YouTube发现了Xbox官方账号的一条未公开的视频,视频内容正是《赛博朋克2077》限量版微软Xbox One X套装的外观展示,主题为“Glow-in-the-Dark”。视频不仅证实了手柄的存在,也展示了主机和手柄的更多外观细节,视频结尾还透露了套装的发售时间——6月,按照CDPR的计划,限量版将会提前游戏三个月左右发售。

IT之家注意到,Xbox官方YouTube账号也更换了相应主题的头像,稍作处理可以看出有与官网预告视频中风格类似的背景,还有“WORK IN PROGRESS - DOES NOT REPRESENT THE FINAL LOOK OF THE GAME”字样,意为工作仍在进展中,不代表游戏最终外观,可理解为“仅做参考,请以实物为准”。



更多视频截图: