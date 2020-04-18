微软开发全新 PowerToys Launcher：替代 Win+R，类似苹果 macOS Spotlight

IT之家4月18日消息 据IT之家网友投稿，微软正在开发一种新的PowerToys启动器，可用于启动应用、自定义搜索等，类似苹果macOS的Spotlight搜索，将在5月开始公开测试。

今年1月以来，微软便开始开发一款开源启动器，项目名称即为“Win+R replacement”，并计划于5月发布首个公开测试版。

据Windows Latest的消息，微软表示新的PowerToys启动器旨在替代“运行（Win+R）”，可能被称作Power Launcher，将具有更加现代化的UI，能够快速搜索文件和启动程序，并且在搜索结果中提供快捷方式，如“以管理员身份运行”“打开文件位置”“复制文件路径”等。

▲Power Launcher概念图，来自Niels Laute

另外，根据微软的说法，“PowerToys Run”是开源的，支持插件，比如可以通过安装插件支持翻译、计算器等功能。并且和Windows搜索（开始菜单或Win+Q/S）不同的是，新的启动器支持自定义搜索，网络搜索结果并不会强制重定向到Bing或Edge浏览器。

外媒表示，新的启动器支持运行cmd/Regedit/Powershell实例，甚至是Windows控制面板的快捷方式，并且集成了Windows运行中的所有命令，是“强大的替代方案”。