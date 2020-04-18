13.5亿人可用！微信“搜一搜”增新功能：看病买药更方便

IT之家4月18日消息 腾讯微信官方消息，上个月医保电子凭证在全国上线，13.5亿参保人可在微信上激活。同时微信官方针对部分不会用医保码的人群开通了医保码直通车，“搜一下”就到了。

IT之家了解到，若用户尚未激活医保电子凭证可通过搜索“医保码”前往激活。激活医保电子凭证后通过微信搜一搜“医保码”“医保余额”即可找到医保码服务页面，用户可在该界面使用医保支付、余额查询等服务。