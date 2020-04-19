内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

Netflix 在 YouTube 免费放出 10 部自制纪录片：多语言字幕，方便教学使用

2020/4/19 23:03:05来源：IT之家作者：南桥责编：南桥评论：

IT之家4月19日消息 据Neowin报道，日前Netflix在其YouTube频道上免费放出了10部/系列自制纪录片，共计34部影片，供全球教育事业使用。

根据官方公告，Netflix一直允许部分原创纪录片用作一次性教学使用，但受疫情影响，学校关闭期间这些影片无法用于教育用途。根据一些老师的要求，Netflix已经在其YouTube频道上提供了10部自制纪录片。Netflix表示希望这将在某种程度上帮助世界各地的教师。 

IT之家整理完整剧集如下：

  • 13th (Film) - 第十三修正案（电影）

  • Abstract (Series - Season 1) - Abstract（第一季）

  • Babies (Series - select episodes) - 宝宝的第一年（系列选集）

  • Chasing Coral (Film) - 追逐珊瑚（电影）

  • Explained (Series - select episodes) - 解释一切（系列选集）

  • Knock Down the House (Film) - 登堂入会（电影）

  • Our Planet (Series) - 我们的星球（系列）

  • Period. End of Sentence. (Short) - 月事革命（短片）

  • The White Helmets (Short) - 白盔（短片）

  • Zion (Short) - 锡安（短片）

Netflix表示这些影片目前仅以英语提供，并承诺提供十多种语言的字幕，另外Netflix提醒父母和老师，在给学生观看影片前，注意检查分级。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：YouTube疫情Netflix

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    