Netflix 在 YouTube 免费放出 10 部自制纪录片：多语言字幕，方便教学使用

IT之家4月19日消息 据Neowin报道，日前Netflix在其YouTube频道上免费放出了10部/系列自制纪录片，共计34部影片，供全球教育事业使用。

根据官方公告，Netflix一直允许部分原创纪录片用作一次性教学使用，但受疫情影响，学校关闭期间这些影片无法用于教育用途。根据一些老师的要求，Netflix已经在其YouTube频道上提供了10部自制纪录片。Netflix表示希望这将在某种程度上帮助世界各地的教师。

IT之家整理完整剧集如下：

13th (Film) - 第十三修正案（电影）

Abstract (Series - Season 1) - Abstract（第一季）

Babies (Series - select episodes) - 宝宝的第一年（系列选集）

Chasing Coral (Film) - 追逐珊瑚（电影）

Explained (Series - select episodes) - 解释一切（系列选集）

Knock Down the House (Film) - 登堂入会（电影）

Our Planet (Series) - 我们的星球（系列）

Period. End of Sentence. (Short) - 月事革命（短片）

The White Helmets (Short) - 白盔（短片）

Zion (Short) - 锡安（短片）

Netflix表示这些影片目前仅以英语提供，并承诺提供十多种语言的字幕，另外Netflix提醒父母和老师，在给学生观看影片前，注意检查分级。

