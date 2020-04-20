IDC报告：苹果iPhone SE 2成疫情下智能手机中端市场新军

近日苹果官方网站悄然上架2020款的iPhone SE，定价范围在3,299-4,599元人民币，为自2016年iPhone SE以来的新品最低起售价。IDC认为，新款iPhone SE面向的目标群体非常明确，与同价位安卓产品的竞争关系则主要体现在iOS存量用户的争夺中。

根据《IDC中国手机保有量报告》，由于相较安卓机型具有更长的换机周期，iOS系统手机，即苹果的国内保有量始终占据较高比重。2019年占比虽相较2018年有所下滑，但依旧以18.9%的份额成为国内保有量基数最大的厂商。

而从历史出货量的角度看，iPhone 6和7系列以超长的生命周期在近5年的苹果出货量中占据非常大的比重，从而积累了大量的存量用户。对这类用户而言，新的iPhone SE与上一代手机拥有相似的外观，相对更适应他们的使用习惯。同时，在芯片性能表现、操作系统上的大幅升级，也有望激发用户换机的欲望，相对低廉的价格，以及联合电商平台配套推出的保值换新计划，也让iPhone SE更明确地定位为一款过渡机型，铺垫目标用户后期的换机动作。而针对同价位的安卓用户，由于大屏，多摄等使用习惯已经养成，从换机的角度，转向新款iPhone SE的可能性较小。

而如果关注新款iPhone SE国内所在的价位段市场（$400-$600，美元不含税基准），在整个2019年，由于展现出向主流价位段、性价比机型的分流，或逐渐升级高端的趋势，该价位段的市场容量有所收窄。

分析国内中端价位段市场份额，2019年内，华为依旧占据较大优势，vivo，OPPO分列二，三位。各渠道层面，在线下市场，华为通过对线下渠道的深入渗透，领先优势更加明显，OPPO依靠Reno系列在线下渠道排名第二；而线上渠道市场，专注该价位段电商渠道市场的一加进入前三甲。

IDC中国研究经理王希指出，随着5G、手机影像等相关元件的硬件成本持续提升，以及国产品牌持续的高端化上探，2020年国内手机产品的平均单价将会进一步提升，中端价位段市场的竞争也愈发激烈。但新款iPhone SE定位的目标用户群体非常明确，即苹果老机型用户。与其将它比作苹果在中端市场内竞争的 “利矛” ，不如说是一面 “坚盾” ，在国内市场日益激烈的用户争夺战中，帮助苹果将固有的存量用户守护在iOS阵营当中。