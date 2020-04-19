苹果分享新文档，教你如何做个人防护面罩

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IT之家4月19日消息 据外媒Macrumors报道，苹果公司最近共享了一份有关如何制作个人防护面罩的新支持文档。
IT之家了解到，苹果在支持文档中给出了制造防护罩，前额带和皮带所需的材料及相关参数，此外支持文件还重点介绍了包括激光切割等可作为生产面罩的潜在制造方法。
苹果还提供了一些防护面罩的设计文件，包括整个制作过程的说明，2D版本的切割技术文件以及面罩所需每个组件的特定制造资料。
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