苹果 iPhone SE 第二代电池续航时间之谜：和 iPhone 8 大致相同

IT之家4月19日消息 4月15日晚间，苹果新一代 #iPhone SE# 来了。这一次，它不仅带来了 A13 仿生芯片，人像模式，高清 4K 视频，还有更触手可及的价格。

苹果iPhone SE第二代正式发布，可以看作是iPhone 8手机的全面升级款，搭载了A13仿生处理器，4.7英寸1334 x 750 像素分辨率，LCD Retina HD显示屏，326 ppi，并配有Touch ID，支持Haptic Touch操作。内置64GB、128GB、256GB存储。

新款iPhone SE支持IP67等级的防水防尘性能，无线充电功能，还支持18W快速充电，可在短短30分钟内提供高达50％充电。还支持Wi-Fi 6和千兆级LTE。

不过IT之家注意到，这次iPhone SE第二代，苹果官网同样没有写明具体的续航时间，并且还采取了比较模糊的说法。续航时间与 iPhone 8 大致相同。其中视频播放最长可达 13 小时 ，流媒体视频播放最长可达 8 小时 ，音频播放最长可达 40 小时。

iPhone SE第二代的尺寸和重量大小和iPhone 8一致。作为对比，那么iPhone 8续航时间多少呢？iPhone 8续航使用时间与 iPhone 7 大致相同，iPhone 7使用时间比 iPhone 6s 最长增加 2 小时。

那么iPhone 6s续航时间多少呢？苹果官网没有给出。

在苹果官网将iPhone SE第二代和iPhone 6s直接比较时，提示会比iPhone 6s最高多出 3小时。

由此看来，苹果iPhone SE第二代电池续航还是玄学问题，不过日常非重度使用情况下，接近一天的时间还是能保证的。苹果曾表示，为提高效率而打造的A13 Bionic还为iPhone SE第二代延长了电池续航。

新款iPhone SE配备了1200万像素f/1.8光圈广角相机，支持人像模式，下一代智能HDR，后置摄像头支持4K最高60fps视频拍摄，预装iOS 13系统。

IT之家整理报道，新款iPhone SE有三种漂亮的颜色-黑色，白色和（PRODUCT）RED-并于4 月 17 日星期五晚上 8 点开始预售，4 月 24 日星期五正式开售。国行版提供 64GB售价3299元、128GB 售价3799元、256GB 售价4599元。