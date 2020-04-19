比妙控键盘便宜一半：外媒上手罗技Combo Touch iPad键盘保护壳

IT之家4月19日消息 苹果此前推出了适用于iPad Pro 2020的Magic Keyboard键盘套，但这款产品很明显更贵一些且仅适用于iPad Pro。不过好在苹果还和罗技合作推出了适用于iPad Air/Pro的Combo Touch键盘保护套，近日外媒Appleinsider也对其进行了测试。

IT之家了解到，全新的Combo Touch键盘保护套由可拆式键盘和保护壳组成。保护壳由橡胶/塑料制成，适用于第三代iPad Air和10.5英寸iPad Pro。背衬较为厚实且保留有相机开孔，侧面为Apple Pencil预留了空位，顶部和底部也有为扬声器以及Lightning端口预留的开口，后部麦克风也有一个额外的开口。

Combo Touch键盘保护套整体由柔软的麻灰色织物包裹，设计中性且能提高握持稳定性。键盘正/背面材质相同，按键周围均有切割，给人以近乎无缝的观感。罗技将Smart Connector加入到键盘中，这样做的好处是键盘使用起来几乎没有延迟且无需为键盘充电（用iPad的电量）。

键盘的键程与苹果Magic Keyboard键盘类似，打字体验很棒，不会给人一种类似于在玻璃上打字的感觉。而且Combo Touch的键盘是带背光的，方便用户在弱光下工作。用户还可以通过专用的功能按键行对设备进行相关操作：包括“主页”按键，亮度控件，打开屏幕键盘，打开Spotlight，键盘背光控件，媒体控件，音量控件和快速锁定按键。

Combo Touch保护套的键盘下方是全新设计的触控板，对于第三代iPad Air和10.5英寸iPad Pro用户而言，若想体验iPad搭配触控板的话Logitech Combo Touch是唯一的选择。

Combo Touch上的触控板较为宽大，拥有磨砂玻璃表面，支持多点触控手势操作等。

售价方面，罗技Combo Touch 键盘式保护壳配触控板售价为1078元，较苹果官方的妙控键盘（售价2399元）便宜一半多。