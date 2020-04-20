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微星 Z490 系列主板及售价曝光：GODLIKE 近千欧元，ACE 500 欧元

2020/4/20 12:47:11来源：IT之家作者：南桥责编：南桥评论：

IT之家4月20日消息 据Videocardz报道，日本博主@KOMACHI_ENSAKA在推特上曝光了微星多款Z490系列主板及价格，并放出了MSI MEG Z490 GODLIKE等4款主板的产品及包装图。

从@KOMACHI_ENSAKA放出了MSI MEG Z490 GODLIKE、MPG Z490 GAMING PLUS、MPG Z490M GAMING WIFI及Z490-A PRO共4款主板的图片。IT之家注意到，其中的旗舰产品MSI MEG Z490 GODLIKE除了主板本体外，还附赠了金属龙盾铭牌、Wi-Fi天线和M.2 AIC 扩展卡，MSI MEG Z490 GODLIKE主板从外观来看相较于Z390产品变化比较大，此次曝光的图片分辨率不高，但可以看出供电/PCH/M.2散热、RGB灯、LED显示屏等部分均改了设计。

▲MSI MEG Z490 GODLIKE

▲MSI MEG Z390 GODLIKE

根据图片信息，MSI MEG Z490 GODLIKE有3个PCIe 3.0 × 16插槽，M.2插槽可能依旧为3个，但看起来安装方式繁琐了许多，以及I/O接口配置十分豪华，配备Wi-Fi信号接口和共计10个后置USB接口。从泄露的信息来看，MSI MEG Z490 GODLIKE售价高达960欧元，约合人民币7375元。

这次曝光的主板中并没有MSI MEG Z490 ACE，不过我们可以了解到其售价为520欧元，约合人民币3995元。除了MSI MEG系列旗舰主板，该博主还曝光了MSI MPG Z490M GAMING EGDE WIFI主板，这是第一款有消息的英特尔400系列ITX主板，此外本次曝光的产品外观中还有MSI Z490 GAMING PLUS和Z490-A PRO两款“入门级”主板。

▲MSI MPG Z490M GAMING EGDE WIFI

▲MSI Z490 GAMING PLUS

▲MSI Z490-A PRO

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关键词：微星英特尔主板

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