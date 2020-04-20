魅族 16s Pro 最后一台纪念版正式亮相，魅族 17 接棒

IT之家4月20日消息 魅族科技今天宣布，全球唯一·梦幻独角兽特别定制纪念版 1 台亮相，魅族 16s Pro 光荣谢幕，一起期待魅族 17 。魅族将魅族 16s Pro 看作为 4G 时代的经典之作，并且表示魅族 17 将拥有更好的表现，再创佳绩。

IT之家此前报道，配置方面，魅族16s Pro搭载高通骁龙855 Plus处理器，全系列配备UFS 3.0存储。摄像方面，魅族16s Pro前置三星3T2 2000万像素摄像头，后置全索尼AI三摄，为索尼4800万像素IMX586+索尼2000万像素IMX350+索尼1600万像素IMX481组合，支持117°超广角、2.5cm超微距、3倍无损变焦、8倍数码变焦，4K 60帧超清录像/480帧慢动作录像/超广角录像。

此前魅族已经曝光了魅族17的5G诸多特性，mSmart 5G 将会率先在魅族 17 上首次搭载，并将会对后续所有魅族手机开放。

魅族17基于云同步的基站预判以及信号检测的两项专利技术，能够更快的识别到 5G 网络并连接；魅族17搭载 4500mAh 大电池，模拟用户 8 小时 5G 续航测试，打开 mSmart 5G 对比关闭的情景，省电效果高达 64%。对极端场景，魅族17推出了地铁模式、高铁模式和高速模式，并能够智能地切换保证更稳定的网络连接，无需用户操心。此外，魅族还宣布魅族17已经量产，并且支持Wi-Fi 6技术，还公布了手机的正面照。