内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>苹果

爆料称苹果正推进多款产品：屏下 Touch ID iPad Air、ARM MacBook及游戏手柄

2020/4/20 15:27:44来源：IT之家作者：南桥责编：南桥评论：

IT之家4月20日消息 据MacRumors报道，一名预测苹果近期产品的推特用户共享了一些数据，表明苹果正在研发一些此前鲜有报道的产品，包括配备屏下Touch ID的iPad Air、搭载ARM处理器的12英寸MacBook和Apple游戏手柄

推特用户@L0vetodream，用户名为“有没有搞错”，外媒表示其“拥有相当准确（fairly accurate）的记录”，外媒今天发现@L0vetodream在上月发布的几条推文中，透露了一些苹果的新设备。

其中有一款新iPad Air，据称将采用Mini LED屏幕，没有刘海的全面屏，并且解锁方式不是Face ID而是屏下Touch ID。

@L0vetodream还提到了苹果正在开发自己的游戏手柄。

此外，在另一条爆料集合中，出现了基于ARM处理器的12英寸MacBook这一项，并且@L0vetodream按顺序预告了AirPods 3 Lite、新iPad Pro、AirPods X耳机及AirPower等产品，并且表明iPhone 12将分为4款。

外媒表示，其准确预测了iPad Pro 2020和第二代iPhone SE的一些细节，比如新iPad Pro将在三月第三周推出，第二代iPhone SE有3种颜色3种存储容量，以及在四月的第二周在官网推出等。不过IT之家注意到，@L0vetodream一直用iPhone 9的称呼。

外媒表示，鉴于其到目前为止的准确性，可以认为最近关于新iPad Air和MacBook的爆料比较可信。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果iPadMacBook

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    