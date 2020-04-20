爆料称苹果正推进多款产品：屏下 Touch ID iPad Air、ARM MacBook及游戏手柄

IT之家4月20日消息 据MacRumors报道，一名预测苹果近期产品的推特用户共享了一些数据，表明苹果正在研发一些此前鲜有报道的产品，包括配备屏下Touch ID的iPad Air、搭载ARM处理器的12英寸MacBook和Apple游戏手柄。

推特用户@L0vetodream，用户名为“有没有搞错”，外媒表示其“拥有相当准确（fairly accurate）的记录”，外媒今天发现@L0vetodream在上月发布的几条推文中，透露了一些苹果的新设备。

其中有一款新iPad Air，据称将采用Mini LED屏幕，没有刘海的全面屏，并且解锁方式不是Face ID而是屏下Touch ID。

@L0vetodream还提到了苹果正在开发自己的游戏手柄。

此外，在另一条爆料集合中，出现了基于ARM处理器的12英寸MacBook这一项，并且@L0vetodream按顺序预告了AirPods 3 Lite、新iPad Pro、AirPods X耳机及AirPower等产品，并且表明iPhone 12将分为4款。

外媒表示，其准确预测了iPad Pro 2020和第二代iPhone SE的一些细节，比如新iPad Pro将在三月第三周推出，第二代iPhone SE有3种颜色3种存储容量，以及在四月的第二周在官网推出等。不过IT之家注意到，@L0vetodream一直用iPhone 9的称呼。

外媒表示，鉴于其到目前为止的准确性，可以认为最近关于新iPad Air和MacBook的爆料比较可信。

